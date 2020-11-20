Экономика

Голосовой бот Сбера принимает более 20 млн звонков ежемесячно

Экономика 20.11.2020 14:40 Новости компаний
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20.11.2020 14:40 Новости компаний


Сбер расширил возможности своего голосового бота, который консультирует клиентов при обращении в контактный центр. Сегодня его услугами пользуются все позвонившие в банк клиенты. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, около 60% всех вопросов клиентов — а в среднем это 11‒12 млн звонков ежемесячно — уже сегодня решаются с помощью голосового бота. В решении более сложных вопросов клиентам помогают операторы банка.
"Благодаря современным технологиям в трети случаев мы сразу знаем, с каким вопросом к нам обратился клиент, ещё до того, как он озвучил свой вопрос, и можем моментально оказать ему качественный сервис. Общение с ботом — это ноль секунд ожидания и максимум пользы, бот позволяет быстро решать самые распространённые вопросы взаимодействия с банком в любое время суток. С ним не нужно разговаривать развёрнутыми сложными предложениями: он оперативно реагирует на самые короткие и чёткие команды, например, ʺБаланс по вкладуʺ или ʺСтоимость обслуживания картыʺ — и сразу же выдаёт всю необходимую информацию", -отмечает директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка Елена Левина.
Робот успешно заменяет оператора, если нужно:
· узнать баланс по карте/вкладу или стоимость годового обслуживания карты;
· заблокировать карту;
· подключить мобильный банк;
· уточнить статус доставки карты, сумму задолженности по кредиту или кредитной карте;
· получить выписку;
· найти отделение банка.
В банке отмечают, что регулярно внедряют новые навыки, которые расширяют возможности голосового бота.

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