



С января по сентябрь 2020 года АО «КАУСТИК» - основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ» - увеличило объем поставок за пределы России твердой каустической соды, товаров бытовой химии и высокочистых магнезиальных химических продуктов.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, за девять месяцев нынешнего года продажи зарубежным потребителям главного экспортного продукта – гранулированного каустика (каустической соды) – в денежном выражении превысили показатели аналогичного периода прошлого года на 4%. Более чем в полтора раза выросли поставки на внешние рынки товаров бытовой химии. Наибольший рост экспорта в процентном отношении у гидроксида магния (92,9%) и оксида магния (235%) – современных химических продуктов на основе бишофита, которые применяются в самых разных сферах жизнедеятельности человека.

Успешная стратегия по выпуску специальных марок гидроксида магния позволяет получать готовый продукт с характеристиками, полностью соответствующими требованиям конкретных клиентов в сферах производства композитных материалов, литий-ионных батарей телефонов и планшетов, аккумуляторов для электро-автомобилей, специальной кабельной продукции для автомобилей. Это стало возможным благодаря запуску производства поверхностно-модифицированного гидроксида магния мощностью 10 тысяч тонн в год стоимостью более 250 млн. рублей.

Добавим, что всего за несколько лет волгоградский «КАУСТИК» увеличил количество товаров в номенклатуре экспорта с 29 до 35 – сейчас они поставляются в 45 стран мира. В этом году список пополнила пищевая соль высокой степени очистки «Экстра», производство которой на промышленной площадке предприятия открылось минувшим летом.

Как отмечают на предприятии, в нынешних сложных условиях весь коллектив волгоградского «КАУСТИКа» и других предприятий группы «НИКОХИМ» трудится в полноценном производственном ритме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований – использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, соблюдение социальной дистанции и др.



