Умные приборы учета позволили сэкономить в Волгограде за 9 месяцев 2,7 млн кВт*ч электроэнергии

Экономика 16.11.2020 16:08 Новости компаний
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16.11.2020 16:08 Новости компаний
Интеллектуальные приборы учета «Россети Юг – Волгоград» сэкономили за 9 месяцев 2020 года 2,7 млн кВт*ч или 8,3 млн рублей. Такой объем сэкономленной электроэнергии сравним с энергопотреблением 112 школ города Волгограда на протяжении двух месяцев.
Как сообщили ИА «Высота 102» энергетики, сегодня в компании уже функционируют свыше 1,9 тысяч приборов учета нового поколения. Еще 700 умных счетчиков установят в Волгограде до конца текущего года. Планируемый экономический эффект от этого за 2021 год составит 3,1 млн кВт*ч или 10,6 млн рублей.
В «Россети Юг – Волгоград» отмечают, что новые приборы с удаленным сбором данных позволяют наладить достоверный учет электроэнергии, выявить и предотвратить ее хищения. Помимо этого интеллектуальные счетчики анализируют режимы потребления, «видят» отклонения параметров энергоснабжения, позволяют оперативно реагировать на сбои в сети.
Потребители же получают возможность контролировать качество оказываемых услуг и управлять своими расходами на электроэнергию.
Напомним, компания «Россети Юг - Волгоград» (АО «ВМЭС») обеспечивает бесперебойное и качественное электроснабжение потребителей, технологическое присоединение новых потребителей Волгограда. Компания обслуживает территорию общей площадью более 859 квадратных километров с численностью населения порядка 1,013 миллиона человек. В состав входит более 1320 трансформаторных подстанций напряжением 6,10/0,4 кВ. Общая протяженность воздушных линий электропередачи составляет 1500 км и 1868 км кабельных линий.
Фото с сайта expertsouth.ru
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