Здравоохранение 16.11.2020 12:37
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16.11.2020 12:37
О готовности Волгоградской области к проведению вакцинации от коронавирусной инфекции должны доложить главе региона Андрею Бочарову до конца недели. Такое поручение, сообщает ИА «Высота 102», дано на сегодняшнем оперативном совещании, которое прошло в администрации Волгоградской области. Напомним, добровольцы от Волгоградской области принимают участие в клинических испытаниях российской вакцины от коронавирусной инфекции. В ноябре-декабре в регион поступит еще одна партия препарата. В связи с этим Андрей Бочаров поставил задачи создать на базе 8-ми медицинских амбулаторно-поликлинических организаций специализированные прививочные центры, оборудовать их для хранения вакцины и подготовить медперсонал. Также предстоит разработать прогнозный график вакцинации и произвести аргументированный отбор добровольцев, прежде всего из числа медработников, имеющих риск инфицирования.
Напомним, сегодня же Андрей Бочаров поручил подготовить предложения, в том числе по срокам и финансированию, для реализации решения об обеспечении бесплатными лекарствами всех проходящих амбулаторное лечение от коронавирусной инфекции жителей региона; организовать до 1 декабря работу центров амбулаторной диагностики и лечения пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями на базе медорганизаций первичного звена.
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