«Россети Юг- Волгоград» выдала дополнительную энергомощность медучреждениям Волгограда





«Россети Юг - Волгоград» предоставила 1,5 МВт дополнительной мощности многопрофильному медицинскому центру Министерства обороны РФ, развернутому на территории Волгоградского военного госпиталя для лечения больных COVID, региональной лаборатории и амбулаторному онкоцентру.

Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, увеличение электрической мощности потребовалось для нового лабораторного и диагностического оборудования, которое появилось в этих медучреждениях.

До конца года дополнительные мощности в общем объеме свыше 1,1 МВт получат клиническая городская и областная инфекционная больницы, детский корпус больницы скорой медицинской помощи, где также запланирована установка нового современного оборудования.

Напомним, сегодня «Россети Юг - Волгоград» обеспечивает электроэнергией около 100 медицинских учреждений, 18 из них задействованы в лечении больных коронавирусной инфекций.

За 9 месяцев 2020 года специалисты «Россети Юг - Волгоград» присоединили к сетям компании свыше 640 объектов. Общий объем выданной компанией мощности составил 20,7 МВт. В числе получивших энергомощности – ряд жилых многоквартирных комплексов, инфраструктурные объекты, частные жилые дома, детские учреждения.



