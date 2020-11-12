Экономика

«Россети Юг- Волгоград» выдала дополнительную энергомощность медучреждениям Волгограда

Экономика 12.11.2020 08:08 Новости компаний
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12.11.2020 08:08 Новости компаний


«Россети Юг - Волгоград» предоставила 1,5 МВт дополнительной мощности многопрофильному медицинскому центру Министерства обороны РФ, развернутому на территории Волгоградского военного госпиталя для лечения больных COVID, региональной лаборатории и амбулаторному онкоцентру.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, увеличение электрической мощности потребовалось для нового лабораторного и диагностического оборудования, которое появилось в этих медучреждениях. 
До конца года дополнительные мощности в общем объеме свыше 1,1 МВт получат клиническая городская и областная инфекционная больницы, детский корпус больницы скорой медицинской помощи, где также запланирована установка нового современного оборудования. 
Напомним, сегодня «Россети Юг - Волгоград» обеспечивает электроэнергией около 100 медицинских учреждений, 18 из них задействованы в лечении больных коронавирусной инфекций.
За 9 месяцев 2020 года специалисты «Россети Юг - Волгоград» присоединили к сетям компании свыше 640 объектов. Общий объем выданной компанией мощности составил 20,7 МВт. В числе получивших энергомощности – ряд жилых многоквартирных комплексов, инфраструктурные объекты, частные жилые дома, детские учреждения.

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