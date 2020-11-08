Здравоохранение

В Волгоградской области ухудшается ситуация со смертоносным вирусом

Здравоохранение 08.11.2020 12:09
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08.11.2020 12:09


222 человека заболели коронавирусом в Волгоградской области за минувшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Стопкоронавирус.рф, за последние 24 часа снова побит антирекорд по приросту выявленных случаев заражения. От вируса за прошлый день скончались еще два жителя региона. Всего умерло 229 человек. Всего  с начала пандемии в регионе выявлено 22041 случай COVID-19. В стационарах находятся 6396 человек, из которых  чуть более 2,2 тысячи – с подтвержденным коронавирусом.
Как пояснили в региональном оперштабе,  оба скончавшихся - пожилые мужчины. 65-летний волгоградец при первых признаках заболевания позвонил в Скорую, лечился на дому. Спустя три дня его госпитализировали в областной госпиталь ветеранов войн с двусторонней пневмонией. 62-летний житель Суровикино также не медлил за обращением к медикам. Через пять дней амбулаторного лечения больного срочноотвезли  в больницу N5 Волгограда, где он скончался. У обоих погибших были сопутствующие заболевания.

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