Росстат шокировал данными о количестве умерших от коронавируса в Волгоградской области

Общество 07.11.2020 10:02
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07.11.2020 10:02
В Волгоградской области всего три человека скончались в сентябре 2020 года от COVID-19. Эти удивительные данные опубликованы на сайте федерального ведомства в разделе «Естественное движение населения», сообщает ИА «Высота 102». В частности, такая цифра приводится в сведениях о числе зарегистрированных умерших с установленным диагнозом коронавирусная инфекция. Также сообщается, что COVID-19 не является основной причиной смерти еще пяти человек и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений. При этом, например, в Ростовской области количество скончавшихся от коронавирусной инфекции составило в сентябре 322 человека, в Астраханской области – 55 человек, в Краснодарском крае – 79 человек.
Судя по опубликованным данным, никакой пандемии в Волгоградской области нет. Между тем, по данным регионального оперштаба, в сентябре 2020 года в Волгоградской области от коронавируса скончались более 40 человек. В то же время, по данным того же Росстата, в Волгоградской области зафиксирована самая высокая смертность населения среди регионов ЮФО из расчета на тысячу жителей. Так, за январь-сентябрь 2020 года этот показатель вырос почти на 9%.
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