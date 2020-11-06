Общество

В Волгоградской области выставили на аукцион дом ожидания и гаражи

Общество 06.11.2020 08:39
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06.11.2020 08:39


В администрации Волгоградской области утвердили условия приватизации недвижимого имущества, находящегося в собственности региона. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление принято губернатором Волгоградской области. Ряд объектов недвижимости планируется приватизировать на аукционе с открытой формой подачи предложений. В частности, предлагается приобрести с торгов дом ожидания в Палласовке площадью около 70 кв.м. с начальной ценой в 817 тысяч  рублей. В хуторе Курин Михайловки можно купить нежилое здание площадью в 54 кв.м. всего за 92 тысячи рублей. В хуторе Троицкий этого же городского округа выставлено на продажу нежилое здание площадью более 350 кв.м. за 1,1 миллиона рублей. В Жирновске выставят на аукцион гаражи площадью почти в 500 кв.м. и в 255 квадратов с начальной ценой около 900 тысяч рублей. 
В Волгограде можно приобрести целый комплекс зданий в поселке Веселая Балка – объект  с тепловыми и канализационными сетями оценен в 1,7 миллиона рублей. Предлагается недвижимость и на острове Зеленый в Волжском. Два нежилых помещения, расположенных здесь, выставлены на аукцион по начальной цене в 3,6 миллиона рублей. 

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