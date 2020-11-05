Не дожил до сорока: коронавирус в Волгоградской области добрался до молодых

Общество 05.11.2020 15:33
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05.11.2020 15:33
В региональном оперштабе ИА «Высота 102» сообщили о трех новых смертельных случаях от коронавируса за минувшие сутки. Среди новых жертв коронавируса – 59-летняя жительница Калачевского района, которая была выявлена по контакту с заразившимся коронавирусом. Женщину госпитализировали в больницу №3 Волжского, где она скончалась. У нее было хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы.
Скончалась от осложнений, вызванных COVID-19, и 86-летняя жительница Волгограда. Она также заразилась в семье. Почувствовав себя плохо, обратилась за медицинской помощью спустя пять дней и лечилась амбулаторно. После ухудшения состояния ее госпитализировали в больницу №5, где она умерла. В оперштабе заявили, что у пенсионерки также были хронические заболевания сердца и эндокринной системы.
Жертвой коронавируса стал и молодой мужчина из Михайловки. 39-летний житель городского округа обратился за медпомощью спустя пять дней после появления первых признаков недомогания. Он умер в Михайловской ЦРБ. В оперштабе утверждают, что у молодого мужчины были заболевания сердца и органов дыхания.
Всего в Волгоградской области от коронавирусной инфекции скончались уже 223 человека.
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