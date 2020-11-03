Происшествия 03.11.2020 14:38
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03.11.2020 14:38
Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля, маршрутного такси «ГАЗель» и автобуса произошло сегодня около 11:30 в поселке Краснооктябрьский, расположенном на территории города Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, предварительно установлено, что 21-летний водитель автомобиля «Мицубиси Диамант», стаж вождения которого составляет менее трех лет, при совершении обгона автобуса выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршрутным такси «ГАЗель» под управлением 47-летнего водителя. От удара маршрутка совершила боковое столкновение с автобусом «Волжанин». Пострадала пассажирка «ГАЗели».
Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства ДТП.
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