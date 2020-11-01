Общество

В Дзержинском районе Волгограда наведение властями порядка обернулось гаражной свалкой

Общество 01.11.2020 21:04
0
01.11.2020 21:04


Жители улицы Нильской в поселке Ангарском возмущены результатами «наведения порядка» в их микрорайоне. Как сообщили ИА «Высота 102» жители дома №1А, по требованию райадминистрации люди снесли свои гаражи, на которые у них отсутствовали правоустанавливающие документы. 

«Мы думали, на этом месте  проведут благоустройство , но лучше бы строения никто не трогал. Теперь здесь – большая свалка», - рассказали жители. 
Недовольные требованиями волгоградских чиновников собственники к разбору своих построек подошли спустя рукава, оставив за собой кучи старых вещей и строительных конструкций. «Запала властей хватило только на то, чтобы приказать снести, а проконтролировать результаты, видимо, желания не возникло. Люди повели себя по-свински, но к ответственности за этот бардак виновных никто не привлек. Теперь мы вынуждены жить в свинарнике», - жалуются местные жители.

С аналогичными жалобами жители Волгограда не раз обращались в редакцию информагентства.  Так, на улице Исторической возле детской площадки после сноса трех десятков гаражей остались ямы с торчащей арматурой, грязь, груды кирпичей и мусора. Волгоградцы из многоквартирных домов по улице Бурейской  негодовали из-за того, что вблизи их домов вместо гаражей образовался настоящий "бомжатник".

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бейкер стрит.Кв-ры с индивидуальным отоплением!Сданные дома и стройка.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Кислородный баллончик 9 и 17 литров. 8 800 5 503 503
Общество
01.11.2020 20:06
Общество 01.11.2020 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2020 18:57
Общество 01.11.2020 18:57
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.11.2020 17:32
Общество 01.11.2020 17:32
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2020 17:23
Общество 01.11.2020 17:23
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2020 15:17
Общество 01.11.2020 15:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.11.2020 12:30
Общество 01.11.2020 12:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.11.2020 12:03
Общество 01.11.2020 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2020 11:58
Общество 01.11.2020 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2020 08:30
Общество 01.11.2020 08:30
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2020 21:37
Общество 31.10.2020 21:37
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2020 21:28
Общество 31.10.2020 21:28
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2020 17:17
Общество 31.10.2020 17:17
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2020 14:10
Общество 31.10.2020 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2020 11:53
Общество 31.10.2020 11:53
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2020 10:35
Общество 31.10.2020 10:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:04
В Дзержинском районе Волгограда наведение властями порядка обернулось гаражной свалкойСмотреть фотографии
20:06
«Кто в черном мешке?»: в Волгограде родные умершего в ковидном госпитале пенсионера потребовали опознания телаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:30
Волгоградский «Ротор» проиграл ЦСКА - 0:1Смотреть фотографии
18:57
Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью бывшего губернатора Волгоградской области и сенатора Николая МаксютыСмотреть фотографии
17:32
Новыми жертвами коронавируса в Волгоградской области стали три женщины и мужчинаСмотреть фотографии
17:23
Из Волгоградской области выдворят настырного гражданина АрменииСмотреть фотографии
15:17
Николая Максюту похоронят в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:30
Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался от коронавирусаСмотреть фотографии
12:15
Сядет надолго: избивший волгоградца Арсен Мелконян будет отвечать за смертьСмотреть фотографии
11:58
Все больше и все страшнее: коронавирус вцепился в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:42
Житель Волжского намудрил со сказкой для полицииСмотреть фотографии
11:28
Сотрудники “Виво маркет” повышают квалификацию в Волгоградском колледже ресторанного сервиса и торговлиСмотреть фотографии
10:08
В Волгограде в массовом ДТП пострадали три человекаСмотреть фотографии
08:30
В Волгограде речные трамваи завершат осенний сезон 5 ноябряСмотреть фотографии
22:33
В Волгограде умерла Заслуженный тренер Арина ТарасоваСмотреть фотографии
21:37
Дети Волгоградской области получат "индивидуальные" подарки к Новому годуСмотреть фотографии
21:28
Придется посидеть без тепла: к ремонту рванувшего трубопровода в Дзержинском районе Волгограда подойдут основательноСмотреть фотографии
21:09
Чиновники запретили спасать приговоренные к казни дубы Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
18:22
Лекарств нет, но вы держитесь: больным волгоградцам предлагают ждать поставок в аптекиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:31
Трагедия с гибелью молодой женщины произошла в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:17
В Волгограде снова «рванули» трубы: Семь ветров без тепла и горячей водыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:10
Жительница Омска умерла в Волгоградской области от коронавирусаСмотреть фотографии
11:53
Психологический рубеж: в Волгоградской области количество зараженных коронавирусом перевалило за две сотниСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде ремонт бывшего кинотеатра «Победа» начался с пожараСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде от коронавируса скончался профессор ВГСПУ Анатолий ВырщиковСмотреть фотографии
09:52
Дагестанец вылетел на встречку: житель Волгоградской области погиб в лобовом ДТПСмотреть фотографии
09:01
Места есть: в волгоградском облкомздраве заявили о 933 свободных койках в ковидных отделенияхСмотреть фотографии
20:56
Жителей Волгоградской области обяжут носить маски в лифтах и на парковкахСмотреть фотографии
20:02
В Волгоградской области ликвидировали сбои с тестированием на COVID-19Смотреть фотографии
19:32
В Волгоградской области спустя 7 месяцев открываются кинотеатрыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 