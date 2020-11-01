В Дзержинском районе Волгограда наведение властями порядка обернулось гаражной свалкой





Жители улицы Нильской в поселке Ангарском возмущены результатами «наведения порядка» в их микрорайоне. Как сообщили ИА «Высота 102» жители дома №1А, по требованию райадминистрации люди снесли свои гаражи, на которые у них отсутствовали правоустанавливающие документы.





«Мы думали, на этом месте проведут благоустройство , но лучше бы строения никто не трогал. Теперь здесь – большая свалка», - рассказали жители.

Недовольные требованиями волгоградских чиновников собственники к разбору своих построек подошли спустя рукава, оставив за собой кучи старых вещей и строительных конструкций. «Запала властей хватило только на то, чтобы приказать снести, а проконтролировать результаты, видимо, желания не возникло. Люди повели себя по-свински, но к ответственности за этот бардак виновных никто не привлек. Теперь мы вынуждены жить в свинарнике», - жалуются местные жители.





С аналогичными жалобами жители Волгограда не раз обращались в редакцию информагентства. Так, на улице Исторической возле детской площадки после сноса трех десятков гаражей остались ямы с торчащей арматурой, грязь, груды кирпичей и мусора. Волгоградцы из многоквартирных домов по улице Бурейской негодовали из-за того, что вблизи их домов вместо гаражей образовался настоящий "бомжатник".



