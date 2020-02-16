«Позор и показуха»: история со сносом гаражей на улице Историческая в Волгограде дошла до президента
Общество 16.02.2020 13:47
0
16.02.2020 13:47
Мастер-класс по наведению тумана и изображению кипучей деятельности продемонстрировали сотрудники администрации Дзержинского района Волгограда, которые снесли гаражи, но не благоустроили территорию даже после обращения возмущенных жителей к президенту страны. Как сообщили местные жители ИА "Высота 102", гаражные страсти на улице Историческая кипят с весны 2019 года. Тогда по распоряжению администрации Дзержинского района были демонтированы порядка трех десятков гаражей, расположенных вблизи многоэтажек №№140, 142 на ул. Историческая.
Гаражные боксы убрали, а на их месте так и остались ямы с торчащей арматурой, грязь, груды кирпичей и мусор. Все это безобразие соседствует с детской площадкой, а районным чиновникам до этого нет никакого дела. Местные жители забрасывали жалобами чиновников, свою управляющую компанию, но ничего не предпринималось.
Тогда, боясь за детей, которые в любой момент могут упасть в яму или наткнуться на металлический штырь, устав ежедневно смотреть на разруху, осенью 2019-го они написали коллективное обращение в администрацию президента России. После этого на улицу Историческая прибыла спецтехника и жизнь закипела. Жители рассказывают, что радоваться им пришлось недолго. "Некий человек с администрации пофотографировал трактор в движении, грузовик два раза что-то вывез. На этом все и закончилось", - рассказывают люди. По их словам, работы были "показушные", так как проблема не устранена и вокруг их домов по-прежнему грязь, ямы и развалины. Руины уже облюбовали бомжи, бездомные собаки и наркоманы. Последние, как уверяют жители, устраивают здесь "закладки".
О том, как сейчас выглядит "зачищенная" от гаражей территория на ул. Историческая - в фоторепортаже.
Реклама
Имущества на миллиард: в Волгограде продают два торговых центра беглого экс-депутата Госдумы16.02.2020 12:20
Общество 16.02.2020 12:20
Пенсионный фонд в Волгоградской области «состарил» второклассника16.02.2020 11:20
Общество 16.02.2020 11:20
В Волгоградской области УФАС нещадно штрафует крупные компании за «мерзкую» рекламу16.02.2020 07:41
Общество 16.02.2020 07:41
Надышались весной: в Волжском выставка первоцветов вызвала аншлаг15.02.2020 17:20
Общество 15.02.2020 17:20
В Волгограде почтили память погибших в Афганистане15.02.2020 16:37
Общество 15.02.2020 16:37
«Так жить мы уже не можем»: в Краснослободске обманутые властями переселенцы стонут от бездорожья15.02.2020 15:40
Общество 15.02.2020 15:40
Готовимся к пробкам: на мост Волжской ГЭС вернулся большой ремонт15.02.2020 13:52
Общество 15.02.2020 13:52
Президент РФ наградил троих пожарных из Волгоградской области за спасение туристов-экстремалов15.02.2020 12:48
Общество 15.02.2020 12:48
В Волгограде у спорткомплекса «Зенит» сажают аллею крымских сосен15.02.2020 10:02
Общество 15.02.2020 10:02
Волгоградская епархия показала цветную роспись собора Александра Невского14.02.2020 17:53
Общество 14.02.2020 17:53
В Ворошиловском районе Волгограда снесут гаражи и будки14.02.2020 17:16
Общество 14.02.2020 17:16
Экс-мэр Волгограда заявил о реновации застрявшего в 90-х рынка14.02.2020 16:04
Общество 14.02.2020 16:04
В Волгограде чиновники выкинули сироту из очереди на жилье14.02.2020 14:52
Общество 14.02.2020 14:52
Волгоградский клуб «Ротор» покупает черную Toyota Camry с креплением для детских автокресел14.02.2020 14:02
Общество 14.02.2020 14:02
В Волгограде общественная столовая замучила ароматами жителей многоэтажки14.02.2020 13:23
Общество 14.02.2020 13:23
Реклама