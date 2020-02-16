Общество

«Позор и показуха»: история со сносом гаражей на улице Историческая в Волгограде дошла до президента

Общество 16.02.2020 13:47
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16.02.2020 13:47


Мастер-класс по наведению тумана и изображению кипучей деятельности продемонстрировали сотрудники администрации Дзержинского района Волгограда, которые снесли гаражи, но не благоустроили территорию даже после обращения возмущенных жителей к президенту страны. Как сообщили местные жители ИА "Высота 102", гаражные страсти на улице Историческая кипят с весны 2019 года. Тогда по распоряжению администрации Дзержинского района были демонтированы порядка трех десятков гаражей, расположенных вблизи многоэтажек №№140, 142 на ул. Историческая. 

Гаражные боксы убрали, а на их месте так и остались ямы с торчащей арматурой, грязь, груды кирпичей и мусор. Все это безобразие соседствует с детской площадкой, а районным чиновникам до этого нет никакого дела. Местные жители забрасывали жалобами чиновников, свою управляющую компанию, но ничего не предпринималось.


Тогда, боясь за детей, которые в любой момент могут упасть в яму или наткнуться на металлический штырь, устав ежедневно смотреть на разруху, осенью 2019-го они написали коллективное обращение в администрацию президента России. После этого на улицу Историческая прибыла спецтехника и жизнь закипела. Жители рассказывают, что радоваться им пришлось недолго. "Некий человек с администрации пофотографировал трактор в движении, грузовик два раза что-то вывез. На этом все и закончилось", - рассказывают люди. По их словам, работы были "показушные", так как проблема не устранена и вокруг их домов по-прежнему грязь, ямы и развалины. Руины уже облюбовали бомжи, бездомные собаки и наркоманы. Последние, как уверяют жители, устраивают здесь "закладки".  
О том, как сейчас выглядит "зачищенная" от гаражей территория на ул. Историческая - в фоторепортаже.








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