Спорт

Волгоградский «Ротор» проиграл ЦСКА - 0:1

Спорт 01.11.2020 19:30
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01.11.2020 19:30


Сегодня на «Волгоград Арене» состоялся матч «Ротора» и ЦСКА. Как сообщает ИА «Высота 102», хорошая погода и возродившиеся после победы волгоградского клуба над «Локомотивом» надежды болельщиков привели к максимально допустимому заполнению стадиона. В начале матча болельщики почтили минутой молчания память бывшего губернатора Волгоградской области Николая Максюты, о смерти которого стало известно сегодня.
На четвертой минуте матча болельщикам пришлось изрядно понервничать. Мяч залетел в ворота волгоградцев  после удара игрока ЦСКА Фернандеса,  но после видеопросмотра гол не засчитали – футболист бил из положения  оффсайд. Первый тайм прошел даже при небольшом преимуществе «Ротора». Однако на 41-ой минуте «Ротор» пропустил гол, который забил Алан  Дзагоев, бывший игрок сборной России.  Ошибка защитников стоила пропущенного мяча.
Во втором тайме гости перешли к более активным наступательным действиям, навязав волгоградцам оборонительную тактику.  Вратарю «Ротора» Чондричу пришлось минимум два раза в буквальном смысле слова «вытаскивать» мячи из ворот. Хотя бы сравнять счет волгоградской команде так и не удалось. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба.
После сегодняшней победы ЦСКА возглавил турнирную таблицу первенства РПЛ, "Ротор" пока - на предпоследнем месте. 

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