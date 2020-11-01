Волгоградский «Ротор» проиграл ЦСКА - 0:1





Сегодня на «Волгоград Арене» состоялся матч «Ротора» и ЦСКА. Как сообщает ИА «Высота 102», хорошая погода и возродившиеся после победы волгоградского клуба над «Локомотивом» надежды болельщиков привели к максимально допустимому заполнению стадиона. В начале матча болельщики почтили минутой молчания память бывшего губернатора Волгоградской области Николая Максюты, о смерти которого стало известно сегодня.

На четвертой минуте матча болельщикам пришлось изрядно понервничать. Мяч залетел в ворота волгоградцев после удара игрока ЦСКА Фернандеса, но после видеопросмотра гол не засчитали – футболист бил из положения оффсайд. Первый тайм прошел даже при небольшом преимуществе «Ротора». Однако на 41-ой минуте «Ротор» пропустил гол, который забил Алан Дзагоев, бывший игрок сборной России. Ошибка защитников стоила пропущенного мяча.

Во втором тайме гости перешли к более активным наступательным действиям, навязав волгоградцам оборонительную тактику. Вратарю «Ротора» Чондричу пришлось минимум два раза в буквальном смысле слова «вытаскивать» мячи из ворот. Хотя бы сравнять счет волгоградской команде так и не удалось. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба.

После сегодняшней победы ЦСКА возглавил турнирную таблицу первенства РПЛ, "Ротор" пока - на предпоследнем месте.