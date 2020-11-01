Волгоградский «Ротор» проиграл ЦСКА - 0:1

Спорт 01.11.2020 19:30
0
01.11.2020 19:30
Сегодня на «Волгоград Арене» состоялся матч «Ротора» и ЦСКА. Как сообщает ИА «Высота 102», хорошая погода и возродившиеся после победы волгоградского клуба над «Локомотивом» надежды болельщиков привели к максимально допустимому заполнению стадиона. В начале матча болельщики почтили минутой молчания память бывшего губернатора Волгоградской области Николая Максюты, о смерти которого стало известно сегодня.
На четвертой минуте матча болельщикам пришлось изрядно понервничать. Мяч залетел в ворота волгоградцев после удара игрока ЦСКА Фернандеса, но после видеопросмотра гол не засчитали – футболист бил из положения оффсайд. Первый тайм прошел даже при небольшом преимуществе «Ротора». Однако на 41-ой минуте «Ротор» пропустил гол, который забил Алан Дзагоев, бывший игрок сборной России. Ошибка защитников стоила пропущенного мяча.
Во втором тайме гости перешли к более активным наступательным действиям, навязав волгоградцам оборонительную тактику. Вратарю «Ротора» Чондричу пришлось минимум два раза в буквальном смысле слова «вытаскивать» мячи из ворот. Хотя бы сравнять счет волгоградской команде так и не удалось. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба.
После сегодняшней победы ЦСКА возглавил турнирную таблицу первенства РПЛ, "Ротор" пока - на предпоследнем месте.
Реклама
В Волгограде умерла Заслуженный тренер Арина Тарасова31.10.2020 22:33
Спорт 31.10.2020 22:33
Волгоградский «Ротор» заплатит за болельщиков-грубиянов и безмасочников30.10.2020 10:46
Спорт 30.10.2020 10:46
Руководство волгоградского «Ротора» просит разобраться в кровавом эпизоде матча с «Локомотивом»26.10.2020 14:54
Спорт 26.10.2020 14:54
В Волгограде появится новый ФОК за 142 миллиона25.10.2020 16:08
Спорт 25.10.2020 16:08
Волгоградский «Ротор» кровью вырвал победу у московского "Локомотива" - 2:124.10.2020 22:08
Спорт 24.10.2020 22:08
Роспотребнадзор нашел источник заразы в волгоградском "Роторе"22.10.2020 17:36
Спорт 22.10.2020 17:36
Волгоградский «Ротор» вылетел из Кубка России после поражения от «Крыльев Советов» - 0:321.10.2020 21:01
Спорт 21.10.2020 21:01
Психанул: фанат "Ротора" задержан в Волгограде за бросок бутылки на поле (ВИДЕО)19.10.2020 13:34
Спорт 19.10.2020 13:34
Волгоградский «Ротор» разбил сердца болельщиков, проиграв "Тамбову" - 0:218.10.2020 16:54
Спорт 18.10.2020 16:54
Матч волгоградского «Ротора» и «Тамбова» пройдет со зрителями14.10.2020 17:11
Спорт 14.10.2020 17:11
Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Уфой» - 0:003.10.2020 17:06
Спорт 03.10.2020 17:06
Главному тренеру волгоградского «Ротора» перед матчем с «Уфой» стало плохо02.10.2020 19:30
Спорт 02.10.2020 19:30
В волгоградском гандбольном клубе «Каустик» у семи игроков нашли коронавирус30.09.2020 08:25
Спорт 30.09.2020 08:25
Волгоградский «Ротор» проиграл казанскому «Рубину» - 1:327.09.2020 21:59
Спорт 27.09.2020 21:59
Волгоградскому «Ротору» разрешили сыграть с «Рубином»25.09.2020 21:46
Спорт 25.09.2020 21:46
Реклама