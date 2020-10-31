Жительница Омска умерла в Волгоградской области от коронавируса





49-летняя жительница Омской области скончалась в Волгограде из-за коронавируса. Так трагически закончилась ее поездка к родственникам. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, 49-летняя женщина почувствовала себя плохо спустя пять дней после приезда. Она лечилась сначала самостоятельно, но при ухудшении состояния через четыре дня вызвала скорую. Ее госпитализировали в городскую клиническую больницу №1. Женщину спасти не удалось, у нее были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

66-летний волгоградец скончался в клинической больнице №5. За медпомощью он обратился спустя несколько дней после ухудшения самочувствия. У мужчины также были хронические заболевания органов дыхания и мочевыделительной системы.

Еще один умерший волгоградец – 81-летний пенсионер. Он скончался в госпитале ветеранов войны. Как утверждают в региональном штабе, он также имел хронические заболевания.

Не спасли врачи и 54-летнего волгоградца. Почувствовав первые признаки недомогания, он обратился за медпомощью спустя 4 дня. Его госпитализировали в больницу №4, где он и скончался. Мужчина имел букет хронических болезней, заверяют в штабе.

Напомним, за минувшие сутки стало известно еще о четырех скончавшихся от коронавируса. Конвейер смерти набирает обороты. В регионе уже 207 человек стали жертвами пандемии.



