Места есть: в волгоградском облкомздраве заявили о 933 свободных койках в ковидных отделениях





В регионе свободными остаются 933 койки в ковидных отделениях медучреждений. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня об этом заявила заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Марина Гаврилова. По ее словам, это составляет 12,57% от всего коечного фонда. Между тем, в начале этой недели председатель облкомздрава Анатолий Себелев, который сейчас лечится от коронавируса дома, заявлял о наличии 986 свободных коек, что составляло 13,3% от коечного фонда.

Между тем, по словам Марины Гавриловой, за прошедшие сутки не поступило ни одной жалобы от жителей региона за отказ в госпитализации. Сейчас, по ее словам, в Волгоградской области развернуто более 7 тысяч коек для лечения коронавирусных пациентов, в конце ноября будет уже 8 тысяч, а в декабре – 9 тысяч. Организация дополнительных мест, подчеркнула чиновница, требует значительных ресурсов по снабжению медоборудованием, обеспечением кислорода и т.д. Марина Гаврилова напомнила, что Волгоградская область перевыполнила норматив Минздрава по количеству коек в ковидных госпиталях.



