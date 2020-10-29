Участники инвестиционного Форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!» обсудят цифровую трансформацию бизнеса в период пандемии
Экономика 29.10.2020 12:24 Новости компаний
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29.10.2020 12:24 Новости компаний
30 октября в 15:00 в рамках 12-ого инвестиционного Форума ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» пройдет панельная сессия «Пандемия и технологии безопасного будущего», посвященная цифровой трансформации бизнеса и новым практикам, появившимся за время пандемии.
Модератором сессии станет руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей банка ВТБ Дмитрий Снесарь. В обсуждении примут участие министр цифрового развития, связи и коммуникаций Российской Федерации Максим Шадаев, основатель и генеральный директор ГК «Мать и Дитя» Марк Курцер, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, управляющий директор группы компаний Яндекс Тигран Худавердян, основатель и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, президент группы компаний «ПИК» Сергей Гордеев и профессор Школы Системной Биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Участники сессии обсудят, какие изменения принесла пандемия в деятельность компаний, какую роль играет в них цифровизация, делает ли она жизнь бизнеса и общества более комфортной, какие несет возможности и риски, как происходящие сегодня процессы повлияют на дальнейшее развитие компаний. Большой блок вопросов будет посвящен российской медицине: в чем причины ее устойчивости в условиях пандемии, как отрасль может работать на опережение, учитывая вызовы, связанные с эпидемиологической обстановкой, как достичь баланса между финансированием научных фундаментальных исследований и практикой.
«Начало пандемии, с одной стороны, внесло определенную растерянность в жизнь бизнеса, с другой – ситуация заставила многих быстро мобилизоваться, перестроиться и искать способы ведения бизнеса в новой реальности, в первую очередь, в цифровой среде. Сегодня мы уже можем спокойно и взвешенно оценить, какие решения оказались эффективными, как они повлияли на бизнес, что будет интегрировано в работу компаний на постоянной основе. Внедрение цифровых технологий связано с определёнными рисками, и мы поговорим о таких рисках и обсудим, как можно найти баланс между новыми технологиями, интересами бизнеса и интересами клиентов», – отметил Дмитрий Снесарь.
Трансляцию сессии и программу форума можно найти на официальном сайте.
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