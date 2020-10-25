Сторонники волгоградского времени организовали автомобильный флешмоб





Накануне по центру Волгограда проехали несколько десятков автомобилей с развивающимися флагами с надписями: «Я выбираю Волгоградское время (МСК +1), «Я хочу жить и работать по Волгоградскому времени», «Волгоградское время – светлый час за безопасность на дорогах». Таким образом, автомобилисты - сторонники волгоградского времени выразили свою позицию против законодательной инициативы депутатов Волгоградской областной думы и вынесенного ими на рассмотрение в Госдуму законопроекта о переходе волгоградского региона в московский часовой пояс, сообщили ИА «Высота 102» активисты.





К автомобилистам присоединились одиночные пикетчики, которые находились на остановках общественного транспорта в Центральной части города. В руках они держали плакаты: «Волгоградское время (МСК+1) – это светлые вечера», «Волгоградское время ( МСК+1) – это спорт на свежем воздухе», «Волгоградское время (МСК+1) –это светлый час – это спокойствие родителей!».

Сторонники волгоградского времени, напомним, не переставая, проводят различные акции против решения депутатов вернуть регион в московскую часовую зону. Отправлены уже десятки килограммов бланков с подписями в федеральные структуры, продолжается "бомбежка" в форме обращений в различные органы власти с требованием не принимать законопроект, который волгоградские активисты считают антинародным, так как депутаты регпарламента, по сути, перечеркнули результаты законного референдума, а свое решение, вызвавшее бурю возмущения, приняли на основании сомнительного опроса. Недавно волгоградских активистов обрадовала реакция Минюста РФ, которое подготовило проект отрицательного отзыва на скандальный законопроект.

Фото группы ВКонтакте "Волгоградское время".