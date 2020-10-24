Страшное ДТП в Волгограде: пьяный водитель протаранил такси и убил ребенка (ВИДЕО)

Происшествия 24.10.2020 20:13
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24.10.2020 20:13
Столкновение автомобиля «ВАЗ 2106» с такси произошло сегодня вечером в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, в ДТП погиб 3-летний малыш, пострадали пять человек, среди которых также 7-летний ребенок.
По предварительной информации, около 18:30 на улице Пожарского водитель «ВАЗа», который находился в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Datsun» с обозначением такси. От полученных травм на месте ДТП скончался ребенок, который находился в отечественной легковушке. Водитель и пассажир «ВАЗа» получили травмы. В автомобиле такси пострадали водитель и его пассажиры – женщина с ребенком. Они были осмотрены на месте происшествия, от госпитализации отказались.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП выясняются. На данный момент известно, что в «шестёрке» находились цыгане.
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