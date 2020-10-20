Общество 20.10.2020 15:08
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20.10.2020 15:08
Еще 188 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Федеральный оперштаб также публикует данные о 3 смертельных случаях. Таким образом, с начала пандемии в регионе умер 181 человек.
В региональном штабе уточнили, что скончались две женщины и один мужчина средних лет.
Жителю Среднеахтубинского района было 44 года. Он обратился к врачам через 4 дня после начала заболевания. Его госпитализировали в городскую клиническую больницу №3 Волжского уже в тяжелом состоянии. 44-летняя женщина, проживающая в Волгограде, также была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии. 52-летняя жительница Светлоярского района была госпитализирована через неделю после начала заболевания в клиническую больницу скорой медицинской помощи №15. Все пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием.
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