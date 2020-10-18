Общество 18.10.2020 13:12
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18.10.2020 13:12
Общественные работы для заработка сегодня в условиях пандемии предлагают безработным гражданам в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в областной администрации, создано более 1100 временных мест для трудоустройства ищущих работу и безработных жителей региона.
По информации комитета по труду и занятости населения Волгоградской области, наиболее активно участвуют в программе работодатели сфер ЖКХ, промышленности и АПК, предприятия общественного питания, социального обслуживания. Например, в Чернышковском районе компания «Агрострой» организовала общественные работы в парке имени Шаталова, который готовят к сдаче после реконструкции, — идет благоустройство и озеленение территории.
Чтобы принять участие в программе, необходимо обратиться в ближайший центр занятости населения. В период общественных работ безработные ежемесячно будут получать не менее 12130 рублей (минимальный размер оплаты труда). При этом те, кто уволен не позднее года с даты обращения в центр занятости, имеет определенную квалификацию и профобразование, участвуют в общественных работах без снятия с регистрационного учета — таким образом, за ними сохраняется право на получение пособия по безработице дополнительно к зарплате.
Отмечается, что работодателям, организовавшим общественные работы, государство возмещает расходы на частичную оплату труда в размере МРОТ, увеличенного на сумму страховых взносов во внебюджетные фонды (максимальный размер возмещения на работника в месяц составляет 15769 рублей). На возмещение затрат в рамках соглашений, заключенных работодателями с центрами занятости, предусмотрено почти 40 миллионов рублей.
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