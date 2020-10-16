Россельхозбанк выпустит карты с продуктовыми брендами





Россельхозбанк поддержит развитие региональных брендов с помощью номинации «Загляните на огонёк» для продукции, привлекательной для гастротуризма. Также Банк выпустит карты с изображением региональных брендов. Об этом сообщила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина в рамках главного аграрного события года – выставки «Золотая осень» в Москве. В ходе мероприятия Ирина Жачкина рассказала о растущей роли фермерской продукции в сельском хозяйстве и ее вкладе в качественное питание россиян.

«На всероссийском конкурсе региональных брендов у Россельхозбанка – своя номинация. Называется она «Загляните на огонёк», и за победу в ней будут бороться фермерские продуктовые бренды, которые привлекают туристов. Прекрасный пример такого бренда – огуречное варенье, которым славится одна из самых красивых деревень России – Вятское в Ярославской области. Вятские огурцы выращиваются под открытым небом на черноземной почве без полива, их вкус и старинные рецепты приготовления известны далеко за пределами региона. Другой пример – соль из города Старая Русса в Новгородской области. Как и тысячу лет назад, ее получают выпариванием воды из уникальных старорусских минеральных источников. Передаваемые из поколения в поколение традиции, принадлежность к культуре и истории конкретного места и неизменное качество – вот что такое настоящие региональные бренды. Мы верим, что наши фермеры обогатят списки известнейших брендов десятками новых, которые будут радовать как россиян, так и иностранных потребителей. В честь региональных брендов мы нанесем их изображения на банковские карты», – сказала Ирина Жачкина.

Региональные бренды зачастую производятся силами крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба Банка, по данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, за 10 лет производство продукции у КФХ выросло в 4,5 раза и достигло 804 млрд рублей. При этом доля фермеров в общем объеме производства увеличилась с 1% в 1992 году до 14%.

«Линейка производимой в Волгоградской области продукции ежегодно растет: этому способствует как модернизация уже имеющихся площадок, так и создание принципиально новых. Активно к этой работе подключаются малые фермерские хозяйства, объединенные в кооперативы. Узнаваемость бренда — важный фактор для успешного продвижения товаров, выхода на новые рынки. Нанесение изображения логотипов наших сельхозтоваропроизводителей на банковские карты может стать еще одним действенным инструментом для популяризации волгоградской продукции, которую отличают прекрасный вкус и высокое качество», — прокомментировал инициативу Банка Заместитель губернатора Волгоградской области – председатель комитета сельского хозяйства Василий Иванов.

«В производстве отдельных овощей доля фермерских хозяйств достигает 40%. Позиции фермеров сильны и в животноводстве, особенно в производстве молока, в котором КФХ показывают среднегодовой прирост в 9% за последние 10 лет. За этими цифрами стоит важнейшая роль фермеров в обеспечении здорового питания россиян. Рост роли фермеров будет способствовать диверсификации и устойчивости сельского хозяйства. Будучи банком с 20-летним стажем в поддержке фермеров, мы продолжим оказывать их развитию всестороннее содействие», – подчеркнула Ирина Жачкина.

В качестве примеров инструментов осуществляемой банком поддержки фермерского движения Первый заместитель Председателя Правления назвала:

• Расчетно-кассовое обслуживание на специальных условиях;

«Своё. Фермерство» ; • Комплексную поддержку через цифровую экосистему банка

• Упрощенный доступ к кредитам до 5 млн рублей по льготной ставке до 5% годовых с возможностью беззалогового кредитования;

• Инвестиционное финансирование приобретения техники, оборудования, животных и земли для производства фермерской продукции – до 20 млн руб.;

• Финансовые решения для начинающих фермеров, которые решили начать свой бизнес с нуля без соответствующих компетенций.

Заметной вехой в поддержке микро-, малого и среднего агробизнеса стало открытие 1 сентября «Школы фермера» Россельхозбанка в Московской и Новосибирской областях, Ставропольском крае и Республике Башкортостан. Проект направлен на то, чтобы научить слушателей – как новых, так и действующих – вести рентабельный фермерский бизнес.



