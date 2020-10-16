Экономика

Россельхозбанк выпустит карты с продуктовыми брендами

Экономика 16.10.2020 13:20 Новости компаний
0
16.10.2020 13:20 Новости компаний


Россельхозбанк поддержит развитие региональных брендов с помощью номинации «Загляните на огонёк» для продукции, привлекательной для гастротуризма. Также Банк выпустит карты с изображением региональных брендов. Об этом сообщила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина в рамках главного аграрного события года – выставки «Золотая осень» в Москве. В ходе мероприятия Ирина Жачкина рассказала о растущей роли фермерской продукции в сельском хозяйстве и ее вкладе в качественное питание россиян. 
«На всероссийском конкурсе региональных брендов у Россельхозбанка – своя номинация. Называется она «Загляните на огонёк», и за победу в ней будут бороться фермерские продуктовые бренды, которые привлекают туристов. Прекрасный пример такого бренда – огуречное варенье, которым славится одна из самых красивых деревень России – Вятское в Ярославской области. Вятские огурцы выращиваются под открытым небом на черноземной почве без полива, их вкус и старинные рецепты приготовления известны далеко за пределами региона. Другой пример – соль из города Старая Русса в Новгородской области. Как и тысячу лет назад, ее получают выпариванием воды из уникальных старорусских минеральных источников. Передаваемые из поколения в поколение традиции, принадлежность к культуре и истории конкретного места и неизменное качество – вот что такое настоящие региональные бренды. Мы верим, что наши фермеры обогатят списки известнейших брендов десятками новых, которые будут радовать как россиян, так и иностранных потребителей. В честь региональных брендов мы нанесем их изображения на банковские карты», – сказала Ирина Жачкина.
Региональные бренды зачастую производятся силами крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ). Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба Банка, по данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, за 10 лет производство продукции у КФХ выросло в 4,5 раза и достигло 804 млрд рублей. При этом доля фермеров в общем объеме производства увеличилась с 1% в 1992 году до 14%. 
«Линейка производимой в Волгоградской области продукции ежегодно растет: этому способствует как модернизация уже имеющихся площадок, так и создание принципиально новых. Активно к этой работе подключаются малые фермерские хозяйства, объединенные в кооперативы. Узнаваемость бренда — важный фактор для успешного продвижения товаров, выхода на новые рынки. Нанесение изображения логотипов наших сельхозтоваропроизводителей на банковские карты может стать еще одним действенным инструментом для популяризации волгоградской продукции, которую отличают прекрасный вкус и высокое качество», — прокомментировал инициативу Банка Заместитель губернатора Волгоградской области – председатель комитета сельского хозяйства Василий Иванов.
«В производстве отдельных овощей доля фермерских хозяйств достигает 40%. Позиции фермеров сильны и в животноводстве, особенно в производстве молока, в котором КФХ показывают среднегодовой прирост в 9% за последние 10 лет. За этими цифрами стоит важнейшая роль фермеров в обеспечении здорового питания россиян. Рост роли фермеров будет способствовать диверсификации и устойчивости сельского хозяйства. Будучи банком  с 20-летним стажем в поддержке фермеров, мы продолжим оказывать их развитию всестороннее содействие», – подчеркнула Ирина Жачкина.
В качестве примеров инструментов осуществляемой банком поддержки фермерского движения Первый заместитель Председателя Правления назвала:
• Расчетно-кассовое обслуживание на специальных условиях;
• Комплексную поддержку через цифровую экосистему банка «Своё. Фермерство»;
• Упрощенный доступ к кредитам до 5 млн рублей по льготной ставке до 5% годовых с возможностью беззалогового кредитования;
• Инвестиционное финансирование приобретения техники, оборудования, животных и земли для производства фермерской продукции – до 20 млн руб.;
• Финансовые решения для начинающих фермеров, которые решили начать свой бизнес с нуля без соответствующих компетенций.
Заметной вехой в поддержке микро-, малого и среднего агробизнеса стало открытие 1 сентября «Школы фермера» Россельхозбанка в Московской и Новосибирской областях, Ставропольском крае и Республике Башкортостан. Проект направлен на то, чтобы научить слушателей – как новых, так и действующих – вести рентабельный фермерский бизнес.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Экономика
16.10.2020 12:13
Экономика 16.10.2020 12:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.10.2020 08:43
Экономика 16.10.2020 08:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.10.2020 15:51
Экономика 15.10.2020 15:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.10.2020 11:41
Экономика 15.10.2020 11:41
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.10.2020 11:07
Экономика 15.10.2020 11:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.10.2020 17:18
Экономика 14.10.2020 17:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.10.2020 16:05
Экономика 14.10.2020 16:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.10.2020 12:17
Экономика 14.10.2020 12:17
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.10.2020 09:55
Экономика 14.10.2020 09:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.10.2020 09:38
Экономика 14.10.2020 09:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.10.2020 15:50
Экономика 13.10.2020 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.10.2020 20:48
Экономика 12.10.2020 20:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.10.2020 13:53
Экономика 12.10.2020 13:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.10.2020 12:32
Экономика 12.10.2020 12:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.10.2020 11:38
Экономика 12.10.2020 11:38
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:48
Ильинские нефтеямы попытались ликвидировать без госэкспертизыСмотреть фотографии
16:31
«Потерял 12 кг»: волгоградский борец за честные выборы попал с коронавирусом в госпиталь МинобороныСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде сотрудница банка с подельниками оформили на алкашей кредитов на 5 млн рублейСмотреть фотографии
15:48
Средневековье поглотило остановку Лунную под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:34
Для дома-памятника в Волгограде изготовят по спецзаказу восемь уникальных лифтовСмотреть фотографии
15:21
Под Волгоградом незаконно добывали песок в промышленных масштабахСмотреть фотографии
14:35
Волгоградские полицейские настроились провести выходные без ДТПСмотреть фотографии
14:18
Житель Урюпинска сжег машину бывшего партнера по бизнесуСмотреть фотографии
14:13
«Везти вас некуда, мест нет»: 60-летнюю волгоградку с температурой под 40 оставили лечиться в общежитииСмотреть фотографии
13:20
Россельхозбанк выпустит карты с продуктовыми брендамиСмотреть фотографии
12:59
Железное месиво: в страшном ДТП под Волгоградом пострадали пять человек (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:21
За бывшего чиновника администрации Волгоградской области работодатель заплатил 20 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:13
Жители Волгоградской области стали чаще оформлять дебетовые карты СбербанкаСмотреть фотографии
12:09
Коронавирус перешел в контратаку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:24
В День рождения о «Котельниково – Земле Героев» сняли фильмСмотреть фотографии
11:23
В Волгоградской области больных коронавирусом будут наблюдать дистанционноСмотреть фотографии
10:56
Волгоградка взыскала с авиакомпании "Победа" более 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:28
Зараженная вирусом колбаса обнаружена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:47
В Волжском женщина-водитель выпала из своей машиныСмотреть фотографии
08:43
Волгоградская область вошла в тройку антирейтинга российских регионов по зарплатным долгамСмотреть фотографии
08:21
В Волгоградской области сократилось количество пенсионеровСмотреть фотографии
19:34
До «Монолита»: скоростной трамвай в Волгограде переводят на сокращенный маршрутСмотреть фотографии
18:16
Власти Волгоградской области хотят узаконить вырубку дубов в Волго-Ахтубинской пойме ради трассыСмотреть фотографии
17:22
Банду убийц осудили за преступления в Волгограде и МосквеСмотреть фотографии
17:18
В 52 школах Волгоградской области выявили коронавирусСмотреть фотографии
16:48
Наркополицеский-оборотень идет под суд в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:17
Больницу имени Фишера в Волжском переоборудуют в «ковидный» госпитальСмотреть фотографии
15:37
Вылетел навстречу смерти: на мосту через Волжскую ГЭС погиб водитель «Волги» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Убитые боевики в Волгограде оказались уроженцами УзбекистанаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:31
Сахар и подсолнечное масло дорожают «семимильными шагами» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 