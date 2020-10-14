Волгоградская облдума купит патриотические сувениры почти на полтора миллиона рублей

Общество 14.10.2020 10:57
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14.10.2020 10:57
Аппарат Волгоградской облдумы закупает партию сувениров для обеспечения мероприятий, посвященных 78-ой годовщине разгрома фашистских войск под Сталинградом, которая будет отмечаться 2 февраля 2021 года. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты заказали 400 сувенирных наборов, состоящих из книги о Сталинградской битве, набора открыток с видами Сталинграда и современного Волгограда, маленьких статуэток «Родины-матери», выполненных из зеленого змеевика со светлыми разводами, и коробок из березовой фанеры. За эти наборы в регпарламенте готовы заплатить около 1,4 миллиона рублей.
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