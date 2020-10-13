Торговый центр в Волгограде наказали на 100 тысяч за спущенную маску у начальника

Общество 13.10.2020 15:23
0
13.10.2020 15:23
Штраф в размере 100 тысяч рублей постановил взыскать с АО "Торговый центр" Ворошиловский районный суд Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в объединенной пресс-службе судов региона, общество признано виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.
Судом установлено, что нарушение было выявлено в августе текущего года уполномоченные сотрудники администрации Волгограда в ходе рейда по соблюдению юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований постановления губернатора "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области". Было выявлено, что 26 августа этого года заместитель генерального директора по безопасности АО "Торговый центр" находился на рабочем месте в маске не закрывающей органы дыхания (нос).
Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Реклама
В Волгограде около кладбищ откроют новые торговые площадки13.10.2020 14:53
Общество 13.10.2020 14:53
Врачи «красной зоны» ковидного госпиталя в Волгограде привились от вируса13.10.2020 14:42
Общество 13.10.2020 14:42
Администрация Волгоградской области распродает старые машины со скидкой13.10.2020 12:46
Общество 13.10.2020 12:46
Директора бассейна «Искра» в Волгограде оштрафовали за угрозу распространения коронавируса среди пловцов13.10.2020 12:03
Общество 13.10.2020 12:03
«Специально не ставят диагноз?»: 65-летняя волгоградка с признаками коронавируса просит врача13.10.2020 10:46
Общество 13.10.2020 10:46
"Спасайтесь, как можете": жители большого поселка в Волгоградской области остались без скорой помощи13.10.2020 10:45
Общество 13.10.2020 10:45
Школы и отдельные классы уходят на карантин в Волгоградской области13.10.2020 10:36
Общество 13.10.2020 10:36
Сбер запускает акцию «Спасибо, что вы в маске»12.10.2020 16:13
Общество 12.10.2020 16:13
В Волгограде осталось пять больниц для оказания экстренной помощи12.10.2020 15:30
Общество 12.10.2020 15:30
Иностранцев из Волжского вывезут в Ташкент восемь поездов12.10.2020 11:27
Общество 12.10.2020 11:27
Прокатимся в ноябре: участок новой дороги на Электролесовской в Волгограде почти готов12.10.2020 11:16
Общество 12.10.2020 11:16
В администрации Волгограда пояснили причины исчезновения маршруток №8812.10.2020 10:42
Общество 12.10.2020 10:42
Штраф в 200 тысяч: магазин в Волгоградской области наказали за игнорирование предписаний Роспотребнадзора12.10.2020 10:17
Общество 12.10.2020 10:17
Исторический фасад волгоградского НЭТ очистят от кондиционеров12.10.2020 09:52
Общество 12.10.2020 09:52
В минпросвещения РФ оценили доступность дошкольного образования в Волгоградской области11.10.2020 20:50
Общество 11.10.2020 20:50
Реклама