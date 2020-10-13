Торговый центр в Волгограде наказали на 100 тысяч за спущенную маску у начальника





Штраф в размере 100 тысяч рублей постановил взыскать с АО "Торговый центр" Ворошиловский районный суд Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в объединенной пресс-службе судов региона, общество признано виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Судом установлено, что нарушение было выявлено в августе текущего года уполномоченные сотрудники администрации Волгограда в ходе рейда по соблюдению юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований постановления губернатора "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области". Было выявлено, что 26 августа этого года заместитель генерального директора по безопасности АО "Торговый центр" находился на рабочем месте в маске не закрывающей органы дыхания (нос).

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



