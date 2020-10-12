Рост на 1000%: в Волгоградской области всплеск случаев пневмонии

Здравоохранение 12.10.2020 13:37
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12.10.2020 13:37
Количество случаев внебольничной пневмонии в Волгоградской области резко увеличилось по сравнению с прошлым годом. Как сообщает ИА "Высота 102", пугающую статистику сегодня озвучил на брифинге председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.
По его словам, в этом году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пневмонии регистрируется в регионе в 13 раз больше. Рост составил более 1000%. По сравнению с прошлой неделей этот диагноз подтверждается на 17% чаще.
Ежедневно в лечебные учреждения региона поступает порядка 400 человек, которым диагностируют пневмонию.
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