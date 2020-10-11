



В микрорайне Спартановка Тракторозаводского района Волгограда в результате обрушения бетонной плиты погиб 12-летний мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области организована доследственная проверка, сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве.





По предварительным данным, сегодня днем школьник в компании своего несовершеннолетнего приятеля отправился гулять в балку, расположенную недалеко от берега реки Волги в 150 метрах от дамбы. В процессе игры произошел обвал песочной насыпи, на которой в тот момент находилась бетонная плита. Тяжелая конструкция обрушилась на ребенка. Мальчик погиб. Его тело извлечено из-под плиты.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи территориального подразделения СКР, которым предстоит установить все обстоятельства и причины трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



