Происшествия

В Волгограде следователи выясняют обстоятельства гибели 12-летнего мальчика под бетонной плитой

Происшествия 11.10.2020 18:15
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11.10.2020 18:15


В микрорайне Спартановка Тракторозаводского района Волгограда в результате обрушения бетонной плиты погиб 12-летний мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области организована доследственная проверка, сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве.

По предварительным данным, сегодня днем школьник в компании своего несовершеннолетнего приятеля отправился гулять в балку, расположенную недалеко от берега реки Волги в 150 метрах от дамбы. В процессе игры произошел обвал песочной насыпи, на которой в тот момент находилась бетонная плита. Тяжелая конструкция обрушилась на ребенка. Мальчик погиб. Его тело извлечено из-под плиты.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи территориального подразделения СКР, которым предстоит установить все обстоятельства и причины трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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