Проект по внедрению искусственного интеллекта в Волгоградской области буксует из-за нарушений





Волгоградском УФАС России выявило восемь нарушений в документации закупки на выполнение работ по созданию интеллектуальной транспортной системы Волгоградской и Волжской агломераций с начальной ценой контракта 297,8 млн рублей. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в антимонопольном ведомстве, жалобы на положения документации аукциона в электронной форме, проводимого ГКУ ВО "Безопасный регион", подали две компании.

ООО "Тендер-Лидер" (Воронеж) и ООО "Швабе-Москва" (Москва), в частности, были не согласны с установлением противоречивых и несоответствующих ГОСТу требований к закупаемому оборудованию, а также с установлением требований к методике выполнения работ. Заказчиком по одной из закупаемых позиций также не указано наименование товара. Отмечается, что подобным образом составленная аукционная документация вводит участников в заблуждение и не позволяет им составить заявку на участие в аукционе, о чем свидетельствует единственная поданная заявка на участие в данной закупке.

Волгоградским УФАС России установлено, что требования документации противоречат п. 1 ч. 1 ст. 64 и п. 1, 2 ч. 1, ч. 3 ст. 33 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ. Также Волгоградским УФАС России при проведении аукциона выявлено несоблюдение ГКУ ВО "Безопасный регион" национального режима. Учреждением нарушена ч. 3 ст. 14 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ.

Председатель комиссии по рассмотрению жалоб врио руководителя Волгоградского УФАС России Ольга Ячменева отметила, что в Волгоградском УФАС России на особом контроле находятся закупки в рамках реализации национальных проектов. "В таких закупках даже незначительные нарушения могут привести к серьезным последствиям. В данном случае было выявлено восемь нарушений. Для их устранения и восстановления прав и законных интересов было выдано предписание о внесении изменений в аукционную документацию, и как следствие, повторном проведении всех процедур аукциона", - отметила Ячменева.

Внедрение интеллектуальной транспортной системы позволит автоматизировать процессы управления дорожным движением. В результате должен повыситься уровень безопасности на дорогах. В некоторых регионах ИТС уже действуют. Это комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, автоматические пункты весогабаритного контроля, системы мониторинга параметров транспортного потока, метеомониторинга.

Работы проводятся в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".



