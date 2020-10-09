В Волгограде закрыли презирающее коронавирус бистро





На 30 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований по профилактике распространения коронавируса приостановлена работа "АМбистро" в Центральном районе Волгограда. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщает сегодня территориальное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, при проведении обследования предприятия общественного питания, расположенного на улице им. Скосырева, установлено, что индивидуальным предпринимателем не обеспечены условия для соблюдения на объекте требований безопасности: отсутствуют дезинфицирующие средства для проведения уборки помещений и обработки контактных поверхностей, не организован режим дезинфекции, отсутствуют устройства для обеззараживания воздуха, персонал не обеспечен запасом одноразовых или многоразовых масок со сменными фильтрами.

Управлением Роспотребнадзора в отношении индивидуального предпринимателя Лепнуховой Е.В. был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ и протокол о временном запрете деятельности. Помещения предприятия общественного питания опечатаны.





Материалы обследования были направлены Центральный районный суд Волгограда, который 7 октября приостановил деятельность предприятия общественного питания. Постановление суда направлено в Управление Федеральной службы судебных приставов для принудительного исполнения.



