Фейковый газовик со списком абонентов обманул в Волгограде десятки человек





Задержан лже-газовик, который длительное время обманывал жителей, сообщили ИА «Высота 102» в УМВД России по городу Волгограду. Все потерпевшие граждане опознали мужчину, как проводившего проверку газового оборудования мастера. «Им оказался ранее судимый за хранение наркотических средств 29-летний житель Тракторозаводского района. Свою вину мужчина отрицает. Выяснилось, что с 2016 года по 2019 год он действительно работал слесарем по обслуживанию газового оборудования, но был уволен из компании. Предположительно, у мужчины остался список абонентов, и он решил этим воспользоваться .Общий ущерб, причиненный гражданам, составил свыше 14 тысяч рублей», - рассказали в полиции.





По данным оперативников, на протяжении нескольких месяцев неизвестный обзванивал жителей Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов и сообщал им о приближающемся сроке проверки внутридомового газового оборудования. Подобные звонки не вызывали у людей подозрений, поскольку ранее они действительно заключали с организацией соответствующие договоры. В назначенный час в квартиры приходил мужчина в спецодежде, выполнял осмотр газовых плит, после чего брал за свои услуги денежные средства в размере от 200 до 1500 рублей и оставлял бланк по оказанию услуги. Позже, к удивлению жителей, им звонили из компании, с которой у них был заключен договор техобслуживания газового оборудования и сообщали о том, что в ближайшие дни к ним придет сотрудник, который будет проводить проверку. Выяснялось, что ранее посетивший квартиры, осмотревший оборудование и получивший денежные средства мастер, не имеет отношения к данной организации.







