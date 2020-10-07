Фейковый газовик со списком абонентов обманул в Волгограде десятки человек

Расследования 07.10.2020 09:31
0
07.10.2020 09:31
Задержан лже-газовик, который длительное время обманывал жителей, сообщили ИА «Высота 102» в УМВД России по городу Волгограду. Все потерпевшие граждане опознали мужчину, как проводившего проверку газового оборудования мастера. «Им оказался ранее судимый за хранение наркотических средств 29-летний житель Тракторозаводского района. Свою вину мужчина отрицает. Выяснилось, что с 2016 года по 2019 год он действительно работал слесарем по обслуживанию газового оборудования, но был уволен из компании. Предположительно, у мужчины остался список абонентов, и он решил этим воспользоваться .Общий ущерб, причиненный гражданам, составил свыше 14 тысяч рублей», - рассказали в полиции.
По данным оперативников, на протяжении нескольких месяцев неизвестный обзванивал жителей Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов и сообщал им о приближающемся сроке проверки внутридомового газового оборудования. Подобные звонки не вызывали у людей подозрений, поскольку ранее они действительно заключали с организацией соответствующие договоры. В назначенный час в квартиры приходил мужчина в спецодежде, выполнял осмотр газовых плит, после чего брал за свои услуги денежные средства в размере от 200 до 1500 рублей и оставлял бланк по оказанию услуги. Позже, к удивлению жителей, им звонили из компании, с которой у них был заключен договор техобслуживания газового оборудования и сообщали о том, что в ближайшие дни к ним придет сотрудник, который будет проводить проверку. Выяснялось, что ранее посетивший квартиры, осмотревший оборудование и получивший денежные средства мастер, не имеет отношения к данной организации.
Реклама
Суд назначил дату первого заседания по делу экс-мэра Волжского Марины Афанасьевой07.10.2020 10:50
Расследования 07.10.2020 10:50
Военный следственный отдел СК России по Волгоградскому гарнизону ищет очевидцев страшной аварии06.10.2020 19:46
Расследования 06.10.2020 19:46
В Волгограде ревнивец чужими руками сжег иномарку дамы сердца06.10.2020 11:39
Расследования 06.10.2020 11:39
В Волгограде подпольные миллионеры сколотили состояние на ядохимикатах06.10.2020 10:43
Расследования 06.10.2020 10:43
Волгоградский "Отелло" на глазах сыновей избил соперника до смерти05.10.2020 15:17
Расследования 05.10.2020 15:17
«Можем и обжаловать»: волгоградские чиновники не поставили точку в истории с фейковым протоколом на директора фирмы04.10.2020 13:58
Расследования 04.10.2020 13:58
«Малютка» раздора: селянку в Волгоградской области осудили за ложный донос04.10.2020 09:03
Расследования 04.10.2020 09:03
«Мы сами в него чуть не врезались!»: очевидцы – о смертельном ДТП в Волгоградской области03.10.2020 18:24
Расследования 03.10.2020 18:24
Жительница Волгоградской области обобрала незрячего инвалида03.10.2020 16:54
Расследования 03.10.2020 16:54
Сдали всех: задержанные под Волгоградом наркокурьеры из Липецка дали показания03.10.2020 10:07
Расследования 03.10.2020 10:07
Жители Самары сядут надолго за попытку ввоза в Волгоград партии наркотиков02.10.2020 21:59
Расследования 02.10.2020 21:59
Банда воров-домушников идет под суд в Волгограде02.10.2020 16:00
Расследования 02.10.2020 16:00
Бабушка-убийца в Волгоградской области не смогла выйти по УДО01.10.2020 17:17
Расследования 01.10.2020 17:17
Бывший сотрудник налоговой осужден за наркотики в Волгограде01.10.2020 14:13
Расследования 01.10.2020 14:13
За наглый обман дольщиков осужден экс-директор «Волгоградской строительной компании»01.10.2020 09:44
Расследования 01.10.2020 09:44
Реклама