Школы Волгоградской области стали участниками проекта «Урок цифры», разработанного при поддержке Сбербанка
Общество 02.10.2020 18:22 Новости компаний
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02.10.2020 18:22 Новости компаний
В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» в Волгоградской области состоялся открытый урок в Лицее №1 г. Волжского на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, более 100 школ региона также смогли присоединиться к мероприятию в режиме онлайн-трансляции.
Об основах и принципах работы искусственного интеллекта (ИИ), как стать специалистом в сфере Data Science участникам открытого урока рассказал управляющий Волгоградским отделением СберБанка Евгений Воеводин.
Участников мероприятия интересовали примеры уже внедренных технологий искусственного интеллекта в Сбере, как обучаются ИИ, и какие навыки нужны, чтобы стать успешным специалистом в этой области. Евгений Воеводин рассказал о ключевых компетенциях и знаниях, а также пояснил, что Сбер заинтересован в талантливых сотрудниках и у каждого сегодняшнего школьника есть возможность в будущем стать частью команды банка или компаний экосистемы Сбер.
Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением СберБанка: «Наличие у школьника базовых компетенций в сфере ИИ и машинного обучения – это большое конкурентное преимущество, которое открывает перед ним широкие перспективы в будущем. Главное – это желание двигаться к своей цели, развиваться и чувствовать себя востребованным».
Алексей Кидалов, заместитель председателя Комитета информационных технологий Волгоградской области: «В связи с повсеместным проникновением информационных технологий во все сферы жизнедеятельности человека одним из основных современных требований является наличие в том числе новых компетенций. К таким компетенциям можно отнести и умение работать с большим объемом данных. Овладение азами работы с большими данными, как и понимание границ применимости искусственного интеллекта позволит выбрать дальнейшее направление развития и придаст процессу обучения в любой сфере дополнительную эффективность»
Напомним, «Урок цифры» — это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики.
Цель нового «Урока цифры» по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение», разработанного Благотворительным фондом «Вклад в будущее» при поддержке Сбербанка, — рассказать детям об основах и принципах работы искусственного интеллекта (ИИ), а также о карьерных возможностях в этой области. Учащиеся с 1-го по 11-й класс могут пройти уроки дистанционно, а поддержать их в этом смогут как родители, так и учителя. Для них предусмотрены рекомендации и памятки.
Урок по ИИ состоит из видеолекции и онлайн-тренажера. Из лекции школьники узнают о том, как разрабатывается искусственный интеллект, где применяется и что делать, если есть желание создавать технологии будущего самому. На игровом тренажере можно пройти все этапы карьеры в сфере Data Scienсе и самостоятельно создать алгоритм для беспилотных автомобилей.
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