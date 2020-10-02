



В волгоградских поликлиниках уже больше недели нет вакцины от гриппа. Как рассказала ИА «Высота 102» жительница Советского района Мария Владимировна, в поликлинике больницы №7 ей сообщили, что привиться от гриппа она не сможет, так как вакцина закончилась еще десять дней назад. «Я очень удивилась – ведь наши власти так много говорили о важности вакцинации, всячески пропагандировали это дело. И вот – вакцины нет. Получается, прививки только по телевизору показывают», - недоумевает женщина.

Между тем, жалобы на отсутствие вакцины поступали и от волгоградцев, которые попытались привиться в поликлинике №28. «Сказали, узнавайте в понедельник. Но ничего конкретного не пообещали», - рассказали волгоградцы. На вопрос журналиста ИА "Высота 102", можно ли привиться от гриппа, в поликлинике №3 Центрального района пояснили, что пока вакцины нет, но она ожидается на следующей неделе с 5 по 10 октября.

ИА «Высота 102» направило редакционный запрос в комитет здравоохранения Волгоградской области с просьбой пояснить ситуацию. Между тем, буквально 29 сентября пресс-служба аппарата губернатора Волгоградской области сообщала, что в прививочной кампании приняли участие 18,2% населения Волгоградской области - 451 тысяча человек сделали прививки от гриппа, содержащие сразу три актуальных штамма. Вакцины доставлены во все медицинские организации.

Так, говорилось в пресс-релизе, в Волгоградскую область за счет средств федерального бюджета поступило свыше 473 тысяч доз вакцины для профилактики гриппа. Для вакцинации беременных женщин и детей в регион направлено более 142 тысяч доз лекарств «Совигрипп» и «Ультрикс». Медработники амбулаторно-поликлинических участков составили пофамильные списки людей, подлежащих вакцинации, а также скорректировали план прививок, исходя из численности групп высокого риска. Всего власти региона планировали привить не менее 60% населения региона. Ни о каких проблемах с наличием вакцины пресс-служба не сообщала.



