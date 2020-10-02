Общество 02.10.2020 12:12
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02.10.2020 12:12
Тактико-специальные учения по ликвидации последствий аварии на химически опасном объекте провели сегодня специалисты «Службы спасения Волгограда». Совместно с сотрудниками ГУ МЧС по региону и УВД Волгограда спасатели отработали внештатную ситуацию на участке водопроводных очистных сооружений в Тракторозаводском районе, сообщает ИА «Высота 102». В мероприятии было задействовано около 20 человек и несколько единиц техники.
По легенде на территории водоочистных сооружений произошла утечка хлора, пострадал один из рабочих. Для нейтрализации хлорвоздушного облака пожарные установили водяную завесу. За счет смешивания хлора с водой и воздухом его концентрация стала снижаться.
Как отметил начальник аварийно-спасательного формирования «Северное» Дмитрий Морозов, хлор является крайне ядовитым веществом, которое вызывает мгновенные последствия – в том числе, ожоги слизистой и дыхательных путей. «Человек может погибнуть от одного-двух вдохов. Поэтому в случае возникновения подобных происшествий на локализацию последствий утечки у нас есть считанные минуты. Спасатели должны предугадать возможные варианты развития событий с учетом атмосферных явлений, направления и скорости ветра, который может повлиять на распространение хлора. В контейнере около тысячи тонн опасного вещества. В случае всей его утечки потребовалось бы эвакуировать весь район города», - рассказал Дмитрий Морозов.
Муниципальная служба спасения Волгограда была создана в 1998 году. В учреждении работает более 100 сотрудников, из которых 88 – аттестованные спасатели. В арсенале службы имеется 28 единиц техники – аварийно-спасательные и специальные автомобили, катера и аэросани. Спасатели устраняют последствия стихийных бедствий, деблокируют из автомобилей пострадавших в ДТП, выезжают на ЧП, связанные с химическими авариями и разливами нефти.
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