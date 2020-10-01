На юге Волгограда ночью компания молодых людей разбилась в ДТП

Происшествия 01.10.2020 10:20
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01.10.2020 10:20
Трое молодых людей пострадали в ДТП, которое произошло ночью в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 19-летний водитель за рулем «ВАЗ-2110», двигаясь по. ул. Фадеева со стороны пр. Героев Сталинграда в сторону ул. Бахтурова, не справился с управлением, выехал на обочину и совершил наезд на дерево. Машина опрокинулась. Водитель, 22-летний пассажир и 21-летняя пассажирка с различными травмами доставлены в медучреждение.
Фото пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.
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