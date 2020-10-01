Жительница Волгоградской области обобрала незрячего инвалида





Жительница Среднеахтубинского района Волгоградской области выслушала приговор за обман слепого мужчины. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Среднеахтубинского районного суда, женщина по просьбе своего знакомого, который является инвалидом по зрению, помогала ему снять в банкомате пенсию и знала пин-код от его банковской карты. В этот же день, по просьбе потерпевшего подсудимая самостоятельно через банкомат еще раз сняла денежные средства с его банковской карты, но вместо 2000 рублей взяла 5000 рублей, из которых 3000 рублей оставила себе. После чего, воспользовавшись тем, что банковская карточка потерпевшего осталась у неё, а сам потерпевший уехал домой, в вечернее время она вновь направилась к банкомату, где с банковской карты потерпевшего сняла 3500 рублей. В общей сумме подсудимая похитила с банковской карты 6500 рублей, причинив потерпевшему значительный ущерб. Но и на этом «помощница» не успокоилась. На следующий день они пришла к незрячему знакомому и воспользовавшись тем, что тот спит, взяла лежащий на кровати телефон потерпевшего и с похищенным скрылась. В суде женщина свою вину полностью признала. Ей назначено условное наказание в виде лишения свободы на два года два месяца с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на один год шесть месяцев.



