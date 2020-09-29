Два брата разорили систему орошения на юге Волгоградской области





Перед судом в Волгоградской области предстанут два брата, которые обвиняются в хищении металлических труб стоимостью порядка 7,5 миллиона рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, двое местных жителей 41 и 26 лет обвиняются в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3, 4 ст.158 УК РФ (кража в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, обвиняемые совместно с двумя знакомыми в период с мая 2016 года по апрель 2018 года на территории Палласовского и Старополтавского районов похитили свыше 7,5 км металлического трубопровода, входящего в состав мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. Собственнику имущества - ГКУ ВО "Межхозяйственный агропромышленный центр" - был нанесен многомиллионный ущерб.

Вину в содеянном братья полностью признали.

Уголовное дело расследовалось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области для рассмотрения по существу в Палласовский районный суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Уголовные дела в отношении двоих сообщников обвиняемых в настоящее время находятся на завершающей стадии расследования.



