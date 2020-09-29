Расследования

Два брата разорили систему орошения на юге Волгоградской области

Расследования 29.09.2020 10:49
0
29.09.2020 10:49


Перед судом в Волгоградской области предстанут два брата, которые обвиняются в хищении металлических труб стоимостью порядка 7,5 миллиона рублей. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, двое местных жителей 41 и 26 лет обвиняются в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3, 4 ст.158 УК РФ (кража в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах).
По версии следствия, обвиняемые совместно с двумя знакомыми  в период с мая 2016 года по апрель 2018 года на территории Палласовского и Старополтавского районов похитили свыше 7,5 км металлического трубопровода, входящего в состав мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений. Собственнику имущества - ГКУ ВО "Межхозяйственный агропромышленный центр" - был нанесен многомиллионный ущерб.
Вину в содеянном братья полностью признали.
Уголовное дело расследовалось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области для рассмотрения по существу в Палласовский районный суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. 
Уголовные дела в отношении двоих сообщников обвиняемых в настоящее время находятся на завершающей стадии расследования.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Расследования
29.09.2020 11:25
Расследования 29.09.2020 11:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2020 14:02
Расследования 28.09.2020 14:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2020 12:17
Расследования 28.09.2020 12:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2020 10:23
Расследования 28.09.2020 10:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2020 09:01
Расследования 28.09.2020 09:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2020 19:27
Расследования 27.09.2020 19:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.09.2020 15:10
Расследования 25.09.2020 15:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.09.2020 13:03
Расследования 25.09.2020 13:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.09.2020 10:38
Расследования 25.09.2020 10:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.09.2020 10:19
Расследования 25.09.2020 10:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2020 16:19
Расследования 24.09.2020 16:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.09.2020 13:06
Расследования 24.09.2020 13:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2020 17:41
Расследования 23.09.2020 17:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.09.2020 12:35
Расследования 23.09.2020 12:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.09.2020 14:14
Расследования 22.09.2020 14:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:59
Ветерану под №1 в Волгоградской области отказали в жильеСмотреть фотографии
13:15
Жесткий масочный режим и больше коек: в Волгоградской области готовятся к всплеску коронавирусаСмотреть фотографии
13:02
ФАС России приостановила аукцион по строительству трассы в пойме под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:39
Статистика пугает: коронавирус в Волгоградской области не сдаетсяСмотреть фотографии
12:25
Селянка из Волгоградской области 20 дней переводила деньги аферистамСмотреть фотографии
12:12
На предпенсионерах Волгограда отмывали деньги нацпроекта «Демография»Смотреть фотографии
11:57
В Волгограде следователи готовы отнестись с пониманием к уклонистам от военной службыСмотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области коронавирус нашли в полсотне школСмотреть фотографии
11:25
Уголовное дело экс-депутатов гордумы Волгограда буксует на пути к прокуратуреСмотреть фотографии
11:22
Оперштаб Волгоградской области ударит по коронавирусу новыми мерамиСмотреть фотографии
10:51
Будем зачищать: в Волго-Ахтубинской пойме появилась неопознанная тяжелая техникаСмотреть фотографии
10:49
Два брата разорили систему орошения на юге Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом иномарка врезалась в дом, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:15
Домыслам не предаваться: в Волгоградской области проводят контртеррористическое учениеСмотреть фотографии
08:37
Иностранцев отвозят на остров в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:44
Пугающими темпами растет строительная свалка в природном парке под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:56
Вредитель-минер захватывает Волгоградскую областьСмотреть фотографии
19:06
В Волгограде подрядчика пожурили за вольности при ремонте памятникаСмотреть фотографии
17:50
В личном кабинете организации доступна статистика регистраций в Единой биометрической системеСмотреть фотографии
17:45
В Волгоградской области селяне ищут в ФАПах спасение от вирусаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:33
В соцучреждениях Волгоградской области раньше срока включили отоплениеСмотреть фотографии
16:57
Московский архитектор: о вырубке в пойме Царицы, бренде Волгограда и счастье человекаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:33
Совместная атака опасных вирусов в Волгоградской области пока откладываетсяСмотреть фотографии
16:18
Зампрокурора Волгоградской области готов к личному приему гражданСмотреть фотографии
15:37
Пьяный угонщик устроил массовое ДТП в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:02
«Теперь в прокуратуру»: директор фирмы в Волгограде выиграл суд по фейковому протоколу за отсутствие антисептикаСмотреть фотографии
13:07
На автодроме в Сочи даже мобильный интернет показал рекорды скоростиСмотреть фотографии
12:38
Водка, деньги и табак: под Волгоградом накрыли преступную группуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:17
Пытали и насиловали: в Волгограде трио извергов поймали после побега жертвыСмотреть фотографии
12:06
Под Волгоградом рухнувший кран убил мужчинуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 