Полиция устроила в Волгограде массовую растонировку машин





Сотрудники городской ГИБДД на территории Советского и Центрального районов Волгограда провели массовый рейд по выявлению водителей, скрывающихся за тонированными стеклами своих авто. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, за время проведения рейда было выявлено 37 транспортных средств, боковые и лобовые стекла которых были затонированы в нарушение ГОСТа. Ряд водителей сами устранили причину остановки на месте, удалив пленку со стекол.





В отношении двоих водителей составлены и направлены в суд административные материалы по ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и непринятие мер по устранению технических недостатков. Ранее они уже привлекались к ответственности за тонировку, им было вынесено требование об устранении нарушения, но они его проигнорировали. Теперь им грозит до 15 суток административного ареста.





Помимо нарушений в светопропускаемости стекол, инспекторы проверили наличие необходимых документов у водителей, соблюдение правил безопасности при перевозке детей, своевременность оплаты ранее наложенных штрафов.

Полиция напоминает, что излишне тонированный автомобиль влияет на безопасность вождения: в темное время суток пленка на стеклах может помешать вовремя заметить пешехода или другой автомобиль. Действующим законодательством установлена ответственность в соответствии с ч. 3.1 статьи 12.5 КоAП РФ за управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.



