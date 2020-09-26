Полиция устроила в Волгограде массовую растонировку машин

Общество 26.09.2020 14:12
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26.09.2020 14:12
Сотрудники городской ГИБДД на территории Советского и Центрального районов Волгограда провели массовый рейд по выявлению водителей, скрывающихся за тонированными стеклами своих авто. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, за время проведения рейда было выявлено 37 транспортных средств, боковые и лобовые стекла которых были затонированы в нарушение ГОСТа. Ряд водителей сами устранили причину остановки на месте, удалив пленку со стекол.
В отношении двоих водителей составлены и направлены в суд административные материалы по ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и непринятие мер по устранению технических недостатков. Ранее они уже привлекались к ответственности за тонировку, им было вынесено требование об устранении нарушения, но они его проигнорировали. Теперь им грозит до 15 суток административного ареста.
Помимо нарушений в светопропускаемости стекол, инспекторы проверили наличие необходимых документов у водителей, соблюдение правил безопасности при перевозке детей, своевременность оплаты ранее наложенных штрафов.
Полиция напоминает, что излишне тонированный автомобиль влияет на безопасность вождения: в темное время суток пленка на стеклах может помешать вовремя заметить пешехода или другой автомобиль. Действующим законодательством установлена ответственность в соответствии с ч. 3.1 статьи 12.5 КоAП РФ за управление транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.
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