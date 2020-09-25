Чиновники Волгоградской области создают центр управления регионом





В Волгоградской области создается центр управления регионом. Как сообщает ИА «Высота 102», постановление об образовании рабочей группы по созданию и функционированию центра подписал губернатор Андрей Бочаров. Председателем рабочей группы назначен Геннадий Шевцов, заместитель главы региона, в состав рабочей группы вошли сотрудники и председатели комитетов администрации Волгоградской области, а также главы двух городских округов – Волжского и Волгограда. В постановлении поясняется, что центр управления регионом создается в целях исполнения поручений президента России по итогам заседания совета при президенте по развитию местного самоуправления, которое состоялось в начале этого года. Основными задачами рабочей группы, говорится в документе, являются «определение приоритетов при реализации основных направлений по созданию и функционированию центра управления с учетом экономических, финансовых и иных возможностей региона», «координация взаимодействия органов исполнительной власти региона, местного самоуправления и заинтересованных организаций».

Ранее в Волгоградской области был создан ситуационный центр губернатора – интеллектуальный комплекс для информационно-аналитической поддержки процессов принятия управленческих решений.



