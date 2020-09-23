Телеком

«Ростелеком. Лицей» представляет новые эксклюзивные образовательные курсы

Телеком 23.09.2020 17:43 Реклама
0
23.09.2020 17:43 Реклама


Сервис онлайн-образования «Ростелеком. Лицей» к новому учебному году расширил коллекцию эксклюзивного контента от лучших преподавателей страны. Разнообразные курсы могут быть полезны не только школьникам, но их родителям, например, чтобы подтянуть знание английского языка или повысить гибкость и активность мышления, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Освоить английский язык теперь легко с эксклюзивным авторским курсом «От нуля до Intermediate» для учеников 5–11 классов от Ольги Евлампиевой. Автор уходит от зубрежки и в самой доступной форме объясняет ключевые принципы, с которыми многие правила становятся очевидными. Курс состоит из трех частей — грамматики, фонетики и лексики. Например, многие стесняются говорить по-английски из-за некрасивого акцента. В курсе можно узнать о практических инструментах, которые помогут выработать правильное произношение.
А вот эксклюзивный курс «Сам себе говорун» для учеников начальной школы (1–4 классы) от Любови Каширской нацелен на практическое развитие техники речи и риторики. На занятиях показываются упражнения на постановку верной артикуляции, дикции, разговорного дыхания и голоса. Также ученики научатся паузированию и интонированию в разных типах предложений. Результатом прохождения курса станет убедительная и гармоничная речь, правильные темп и звучание, способствующие выстраиванию общения с другими людьми.
Курс для школьников 1–7 классов «Ментальная арифметика» от «Абакус Центра» также эксклюзивно доступен только в сервисе «Ростелеком. Лицей». Занятия нацелены на развитие интеллекта и математического мышления. Методика повышает концентрацию внимания, ускоряет мыслительные процессы, способствует гибкости и активности мозга, готовит к успешной деятельности в современном мире, где нужно справляться с гигантскими объемами информации.
Весь образовательный и развивающий контент доступен в «Лицее» по подписке за 199 рублей в месяц. До 30 сентября по акции можно купить абонемент на девять месяцев всего за 890 рублей в «М.Видео» и «Эльдорадо».

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Скидка 20% на металлочерепицу 0,5 мм. Подробности по телефону 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Телеком
23.09.2020 13:55
Телеком 23.09.2020 13:55
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
23.09.2020 12:44
Телеком 23.09.2020 12:44
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.09.2020 15:41
Телеком 17.09.2020 15:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.09.2020 14:38
Телеком 17.09.2020 14:38
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.09.2020 14:10
Телеком 15.09.2020 14:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.09.2020 13:04
Телеком 11.09.2020 13:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
07.09.2020 12:20
Телеком 07.09.2020 12:20
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
02.09.2020 14:41
Телеком 02.09.2020 14:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.09.2020 16:36
Телеком 01.09.2020 16:36
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.09.2020 14:32
Телеком 01.09.2020 14:32
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.08.2020 15:59
Телеком 31.08.2020 15:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.08.2020 11:24
Телеком 28.08.2020 11:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.08.2020 15:11
Телеком 26.08.2020 15:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.08.2020 14:37
Телеком 25.08.2020 14:37
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.08.2020 10:50
Телеком 25.08.2020 10:50
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:43
«Ростелеком. Лицей» представляет новые эксклюзивные образовательные курсыСмотреть фотографии
17:41
Похитителям табуна лошадей вынесли приговор в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:24
СК возбуждает дело в отношении председателя Дзержинского районного суда ВолгоградаСмотреть фотографии
17:10
Центральный районный суд Волгограда отклонил иск к губернаторуСмотреть фотографии
15:22
В Волгоградской области родители-педофилы получили 38 лет тюрьмы на двоихСмотреть фотографии
15:18
Как отдохнувшие на Фиджи волгоградский депутат и супруга друг с другом судилисьСмотреть фотографии
14:47
Умерли в одной больнице: врачи объяснили новые смерти от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:55
«Ростелеком» получил высшую оценку в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса-2020Смотреть фотографии
13:33
Школу в Волгоградской области закрыли из-за вспышки вирусаСмотреть фотографии
13:16
Депутат Волгоградской гордумы обозвал коллег подопытными козликами в намордникахСмотреть фотографии
13:11
Как в Москве: подходы к храму в центре Волгограда мостят камнем с севераСмотреть фотографии
12:44
МегаФон запускает опцию «Копилка минут»Смотреть фотографии
12:43
Памятник Ленину и ворота: в Волгограде ширится список объектов культурного наследияСмотреть фотографии
12:35
Уголовное дело об избиении врачей в Волгограде дошло до судаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:38
Снова две смерти: коронавирус безжалостен к жителям Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:18
Для победителей корпоративного конкурса «Я горжусь, что мои мама/папа работают в Садах Придонья» компания устроила настоящий праздникСмотреть фотографии
10:16
Кровавая драма с детьми в квартире: в Волжском женщина расчленила мужаСмотреть фотографии
09:50
«Внимание всем»: в Волгограде включат сиреныСмотреть фотографии
09:23
Под Волгоградом пенсионер попал под товарный поездСмотреть фотографии
21:56
«Главврач тоже с коронавирусом»: COVID-19 вернулся в больницу Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:11
Волгоградский природоохранный прокурор выразил опасения из-за стройки трассы в поймеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:48
Их надо рубить, товарищи: «космический» эксперт призвал не жалеть дубы ради трассы под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:16
Волгоградскому «Ротору» засчитали техническое поражение за отмененный матч с «Ростовом»Смотреть фотографии
15:42
Губернатор Волгоградской области провел секретное совещаниеСмотреть фотографии
15:18
Совет Госдумы рассмотрел скандальный законопроект о переходе Волгоградской области на московское времяСмотреть фотографии
12:49
Школу в Волгоградской области перевели на удаленку из-за вспышки кишечной инфекцииСмотреть фотографии
12:05
Бой на плато: от COVID-19 в Волгоградской области скончались 132 человекаСмотреть фотографии
11:46
Мэрия Волгограда проводит проверку по скандальному делу о нарушении масочного режимаСмотреть фотографии
11:40
Колесами кверху: в Волгограде перевернулся цементовоз (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:35
В Волгоградской области погибла пассажирка БМВ Х5Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 