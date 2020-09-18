Первые заморозки придут в Волгоградскую область

Общество 18.09.2020 14:46
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18.09.2020 14:46
С 20 на 21 сентября в Волгоградской области ожидают понижение температуры до 2 градусов ниже нуля. Как сообщили ИА "Высота 102" со ссылкой на сообщение Волгоградского ЦГМС, заморозки в воздухе и на почве прогнозируются во второй половине ночи и утром 21 сентября в отдельных районах области.
Сотрудники МЧС призывают жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электроприборов и печей, чтобы не допустить возгораний и других ЧС.
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