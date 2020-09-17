Происшествия

Два человека погибли в лобовом ДТП в Волгоградской области

Происшествия 17.09.2020 10:38
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17.09.2020 10:38


Смертельная авария произошла в Жирновском районе накануне вечером. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, на 7 км автодороги  "Жирновск-Рудня-Вешенская" 62-летний водитель, управляя автомобилей "ГАЗ-2747", не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с автомобилем "Тойота Аурус". В результате 47-летний водитель иномарки и его 55-летняя пассажирка скончались на месте ДТП. Водитель "ГАЗа" был госпитализирован с травмами.

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