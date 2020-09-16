Прокурор Волгоградской области поддержал гособвинение по делу наркосбытчика

Расследования 16.09.2020 17:50
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16.09.2020 17:50
Новый прокурор Волгоградской области Денис Костенко, который в августе прибыл в регион, поддержал первое в своей должности государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в попытке сбыта героина. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.
Сегодня Дзержинский районный суд Волгограда признал 31-летнего ранее судимого жителя региона виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети "Интернет", группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Ему назначено 10 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
В судебном заседании установлено, что 6 марта текущего года года фигурант уголовного дела по указанию сообщника, курировавшего его деятельность через сеть "Интернет", прибыл в рабочий поселок Городище. Затем он нашел тайник, из которого забрал 22 свертка с героином общей массой свыше 36 граммов. В дальнейшем часть наркотиков мужчина распределил в тайниках на территории Дзержинского района Волгограда для реализации непосредственным потребителям, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Расследование уголовного дела проводилось СО-3 СУ УМВД России по г.Волгограду.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Уголовное дело в отношении сообщника осужденного выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.
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