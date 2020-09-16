Строители обхода Волгограда порвали коммунальные сети поселков











Два дня подряд коммунальные аварии происходят в Светлоярском районе по вине строителей объездной дороги. Как сообщили ИА «Высота 102» жители ТОС «Майское», рабочие на экскаваторах при переносе коммунальных сетей дважды порвали водопроводную трубу диаметром 300 миллиметров, снабжающую ресурсом три поселка.

Как пояснили информагентству в муниципальном предприятии «ЖКХ Светлоярского района», в настоящее время водоснабжение сел восстановлено. «Неаккуратно ведут работы», - пояснили коммунальщики.

В июле станция Чапурники по виде строителей обхода Волгограда несколько раз оставались без света. В компании «Россети Юг» тогда пояснили, что причиной обрыва провода на воздушной линии явились несанкционированные погрузочно-разгрузочные работы при строительстве первой очереди обходной дороги вокруг Волгограда.



