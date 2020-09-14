Расследования

В Волгоградской области разыскивают пропавшего без вести подростка

Расследования 14.09.2020 12:45
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14.09.2020 12:45


Разыскивают 17-летнего Данила Астраханцева, который пропал 10 дней назад в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения подростка проводится Городищенским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области.
По предварительным данным, 4 сентября текущего года несовершеннолетний покинул общежитие, расположенное на улице Почтовой города Дубовки, и ушел в неизвестном направлении. Место нахождения подростка до настоящего времени не установлено.
Приметы: рост 175 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые, пушистые, короткие, глаза карие, вокруг рта родинки.  
В день исчезновения был одет: кофту с капюшоном черного цвета, шорты до колен темно-синего цвета, кроссовки темные.
Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения разыскиваемого подростка, а также о последнем месте его пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8(84442)4-29-30, 8(84442)4-29-07, 8-937-551-40-77 или "02".  

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