В Волгоградской области разыскивают пропавшего без вести подростка





Разыскивают 17-летнего Данила Астраханцева, который пропал 10 дней назад в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения подростка проводится Городищенским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области.

По предварительным данным, 4 сентября текущего года несовершеннолетний покинул общежитие, расположенное на улице Почтовой города Дубовки, и ушел в неизвестном направлении. Место нахождения подростка до настоящего времени не установлено.

Приметы: рост 175 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые, пушистые, короткие, глаза карие, вокруг рта родинки.

В день исчезновения был одет: кофту с капюшоном черного цвета, шорты до колен темно-синего цвета, кроссовки темные.

Следственные органы обращаются ко всем, кто располагает сведениями о месте нахождения разыскиваемого подростка, а также о последнем месте его пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8(84442)4-29-30, 8(84442)4-29-07, 8-937-551-40-77 или "02".



