В Волгограде гражданина Афганистана осудили за попытку дачи взятки полицейскому





К 2,5 годам лишения свободы условно осужден гражданин Афганистана за попытку дачи взятки оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Волгограду. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор Краснооктябрьского районного суда.

По материалам дела, полицейские осуществляли проверочную закупку в торговом павильоне, где продавались аксессуары для мобильных телефонов. Был задокументирован факт реализации контрафактной продукции с логотипом «Apple» без соответствующего договора с правообладателем товарного знака. У фигуранта дела возник умысел на дачу взятки в размере 18000 рублей оперуполномоченному полиции за не привлечение к административной ответственности, а также осуществление дальнейшего покровительства его незаконной деятельности по реализации товаров, содержащих незаконное воспроизведение чужого товарного знака.

Торговец достал деньги из кармана джинсов и положил их на столешницу прилавка. Тем самым, как указано в материалах суда, он осуществил действия, направленные на передачу 18000 рублей в качестве взятки. Однако полицейский денег не принял и взяткодателя задержали прямо на месте преступления.

На суде мужчина полностью признал вину. Приговором суда ему также назначен штраф в размере двукратной суммы взятки - 36000 рублей.

Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.



