Волгоградский «Ротор» расстался со странным приобретением





Волгоградский «Ротор» расторг контракт с полузащитником Жано Ананидзе, который так ни разу не вышел ни на одну игру команды. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, Жано Ананидзе объяснил это проблемами с коленом и тем обстоятельством, что он не успел восстановиться. «У меня было одно условие, что если я буду готов на все 100%, то я пробую, если нет, то от клуба мне ничего не нужно и я разрываю контракт. Дело не в деньгах. Мне знакома РПЛ. Здесь происходило мое становление как футболиста и я очень хотел вернуться. В августе у команды был довольно плотный график и я, посоветовавшись с тренерским штабом и руководством, отправился в Москву, чтобы заниматься индивидуально с личным тренером, с которым я работал, когда еще играл за «Спартак», потому что в Волгограде таких условий мне бы никто не создал. Мне пошли навстречу. Мы условились, что к концу августа, если все будет хорошо, то я приеду и начну тренироваться в общей группе. Я сделал УЗИ и МРТ и понял, что все не так хорошо, как хотелось бы… Колено до сих пор меня беспокоит и возможно мне предстоит операция. Я принял решение расторгнуть контракт», - сказал он.

Гендиректор клуба Андрей Рекечинский пояснил, что, когда руководство команды вели переговоры с Жано, то понимали, что идет на риск. «Было ясно, что ему потребуется какое-то время, чтобы вернуть оптимальные кондиции. При хорошем раскладе, мы бы получили усиление в лице одного из лучших полузащитников РПЛ, но судьба распорядилась немного иначе», - сказал он.

Напомним, Жано Ананидзе стал игроком «Ротора» в начале августа, однако ни разу не вышел на поле. При этом, по некоторым данным, его зарплата в клубе составляла больше миллиона рублей.



