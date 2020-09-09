В Волгограде районную администрацию уличили в игре на стороне избранной УК

Общество 09.09.2020 15:07
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09.09.2020 15:07
Нарушения антимонопольного законодательства при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами в поселке Горный выявлены в действиях администрации Тракторозаводского района Волгограда.
Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении ФАС, поводом для возбуждения дела послужили материалы проверки районной прокуратуры по жалобам граждан о проведенном с нарушением конкурсе по отбору УК, победителем которого признано ООО «УО «Гала парк».
Антимонопольным органом установлено, что администрацией при проведении конкурса в один лот были включены МКД по адресам: ул. Андреева, 15; ул. Атласова, 9, 11, 13, 15; ул. Д. Бедного, 4, 6, 11; ул. Очаковской, 1, 3, 4, 5, 13, 15, 17, 19, 21; ул. Обливская, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14; ул. Ополченская, 63, 65, 67, размещенные на разных, не имеющих общих границ земельных участках.
Как отметил в комментарии ИА «Высота 102» руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников: «Чем больше МКД объединены в один лот, тем больше размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, тем меньше интерес потенциальных участников рынка к участию в данном конкурсе. В результате ущемляются права и законные интересы жителей в указанных МКД, поскольку состязательность в конкурсе позволила бы обеспечить снижение размера платы за содержание и ремонт помещений».
Таким образом, администрация Тракторозаводского района Волгограда нарушила ч. 2 ст. 17 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ, что выразилось в нарушении порядка проведения конкурса, а именно неправомерном укрупнении администрацией предмета торгов, повлекшее угрозу ограничения конкуренции и доступа к участию в них.
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