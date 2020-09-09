В Роспотребнадзоре РФ оценили темпы тестирования на коронавирус в Волгоградской области

Общество 09.09.2020 20:52
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09.09.2020 20:52
В Волгоградской области по состоянию на 9 сентября 2020 года было проведено 432 тысячи исследований на коронавирус. По данным Роспотребнадзора РФ, сообщает ИА «Высота 102», регион отстает от ТОП-15 субъектов России по абсолютному количеству проведенных исследований на COVID-19. Ударниками в этой сфере являются Москва (7,2 миллиона тестов), Санкт-Петербург (2,5 миллиона), Московская область (2 миллиона), Свердловская область (1,2 миллиона), Краснодарский край (1,05 миллиона), Башкорстан (890 тысяч), Нижегородская область (877 тысяч), Красноярский край (846 тысяч), Ханты-Мансийский АО (811 тысяч), Тюменская область (676 тысяч), Татарстан (648 тысяч), Ямало-Ненецкий АО (644 тысячи), Самарская область (642 тысячи), Ростовская область (603 тысячи) и Иркутская область (596 тысяч). При этом, к слову, население Иркутской области меньше, чем Волгоградской – 2,391 и 2,491 миллиона человек соответственно.
Между тем, ранее жители региона жаловались на трудности, возникающие при желании сдать тест на коронавирус при появлении признаков простуды. «В поликлиниках заявляют, что не положено. В платных лабораториях больным пациентам также отказывают», - рассказывали волгоградцы. Пациенты ковидных госпиталей, в свою очередь, сообщали о длительном, вплоть до двух недель ожидании результатов тестов на коронавирус, из-за чего затягивалась выписка выздоровевших.
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