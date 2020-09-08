Рекордное число волгоградцев излечилось за сутки от COVID-19





Смерть одного человека от коронавирусной инфекции подтверждена в Волгоградской области за минувшие сутки. Таким образом, как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, общее количество погибших в регионе от коронавируса достигло 118 человек.

За сутки коронавирус был выявлен у 95 человек. Всего этот диагноз был поставлен 12 901 жителю региона, их них 12 396 выздоровели. Только за минувшие сутки излечились от коронавируса 610 человек - для региона это рекорд за всю историю наблюдений.



