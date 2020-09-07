Власти Волгограда пояснили, когда ждать начала отопительного сезона

Общество 07.09.2020 13:17
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07.09.2020 13:17
На сегодняшний день коммунальные службы Волгограда подготовили к новому отопительному сезону 83% жилищного фонда. Ресурсоснабжающая организация завершает подготовку котельных и тепловых сетей. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
В настоящее время из 5295 многоквартирных домов Волгограда, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения, в 4385 жилых домах промыты и опрессованы системы отопления. Также специалисты обслуживающих компаний проверяют состояние запорной арматуры и наличие изоляции на коммуникациях в подвалах МКД и т.д. Работы, проводимые УК и ТСЖ, контролируют теплоснабжающие организации совместно с администрациями районов и органами жилищного надзора.
Помимо многоквартирных домов аналогичные мероприятия сегодня осуществляются в социально значимых объектах города – к приему тепла уже готовы 656 социальных учреждений. В том числе 96% образовательных и 90% медицинских.
На сегодняшний день к осенне-зимнему периоду ресурсоснабжающей компанией подготовлено 102 котельных, 258 центральных и местных тепловых пунктов, 1 526 километров тепловых сетей. Все работы ведутся в соответствии с графиками.
Своевременная подготовка коммунальной инфраструктуры позволяет обеспечить подачу теплоносителя одновременно с первыми днями похолодания, отметили в мэрии. В Волгограде отопительный сезон стартует с началом понижения температуры наружного воздуха, а не после того, как среднесуточная температура в течение пяти дней установится на отметке не выше 8 градусов Цельсия, как этого требуют нормативы.
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