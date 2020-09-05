В День города расскажут о чудесах Волгограда

Общество 05.09.2020 09:52
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05.09.2020 09:52
Сегодня в Волгограде проходят онлайн-мероприятия, посвященные 431-летию города. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в течение всего дня волгоградцы смогут принимать участие в литературных марафонах, виртуальных прогулках и квизах, видеоуроках по истории города.
Онлайн-викторины «Чудный город Волгоград» и «Вижу-знаю Волгоград» рассказывают о самых интересных уголках родного города, тесно связанных с его историей. Творческие подарки жителям и гостям города преподнесли землякам Клуб «Старая Сарепта» на сайте библиотеки-филиала №18 и библиотека-филиал № 24 имени Шукшина. О творчестве поэта и прозаика, общественного деятеля Евгения Кулькина рассказывает проект «Мой литературный Волгоград».
6 сентября празднование Дня города продолжится. На сайте Волгоградской консерватории им. П.А.Серебрякова в 19.00 будет транслироваться концерт студентов и преподавателей вуза.
Полная программа праздничных мероприятий опубликована на сайте администрации Волгограда.
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