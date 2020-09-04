Удар и огонь: ДТП в Волгограде с загоревшимся авто попало на видео

Происшествия 04.09.2020 11:29
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04.09.2020 11:29
Авария, в результате которой загорелся автомобиль Mercedes, произошла накануне вечером в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", это ДТП попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как старый Mercedes мчится про проспекту Ленина в сторону центра, и после ДТП врезается в ограждение и загорается. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель другой иномарки - он поворачивал налево и не пропустил Mercedes.
От удара немецкая иномарка врезалась в дорожное ограждение, вылетела на тротуар и загорелась. Пешеходы вовремя среагировали и разбежались в стороны, один даже упал. После того, как опасность миновала, пешеходы помогли пассажирам покинуть иномарку. Судя по видеозаписи, в Mercedes находились молодые люди.
ДТП произошло на пересечении Рабоче-Крестьянской и Огарева. Данных о пострадавших нет.
Фото с места ДТП участника группы "ВКонтакте" Алексея Князева
Видео ГКУ "Безопасный регион"
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